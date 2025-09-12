Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У нового здания городской ратуши на площади Alter ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Начало: У Кёльнского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кёльне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в сентябре 2025
Сейчас в Кёльне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Кёльне (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 135 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь