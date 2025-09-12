Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Кёльне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города Начало: У нового здания городской ратуши на площади Alter ... €120 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 53 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель €120 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 66 отзывов Групповая до 15 чел. Свидание с Кёльном каждые выходные Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города Начало: У Кёльнского собора Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00 €30 за человека Другие экскурсии Кёльна

