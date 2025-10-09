Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Кёльне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня Начало: У Кёльнского собора от €160 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по старому Кёльну: история и легенды Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности €180 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Кёльном Познакомьтесь с Кёльном изнутри, узнайте о его жизни и секретах. Прогулка по нетуристическим уголкам подарит вам незабываемые впечатления Начало: У Крестоцвета у Кельнского Собора от €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Кёльна

