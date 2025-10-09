Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Кёльну: история и легенды
Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Кёльном
Познакомьтесь с Кёльном изнутри, узнайте о его жизни и секретах. Прогулка по нетуристическим уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Крестоцвета у Кельнского Собора
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
