Экскурсии по Кёльну на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Кёльне на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Кёльна - по винным дорогам реки Ар
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кёльна - по винным дорогам реки Ар
Начните путешествие на автомобиле к виноградникам, где вас ждут прогулки, скандинавская ходьба и обед в ресторане. Откройте для себя долину реки Ар
Начало: На вокзале Кёльна
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
от €350 за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
Романтика и вечная красота долины реки Ар
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар
Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Путешествие вдоль великой реки Рейн
    Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
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    у Татьяны. Поездка получилась замечательная, Татьяна-интересный и много знающий рассказчик. За один день увидели массу впечатляющих локаций-замки, маленькие городки на Рейне, виноградники и попробовали прекрасное рейнское вино, которым Татьяна нас угостила на смотровой площадке с видом сразу на три замка. Всем рекомендую эту экскурсию, получите массу позитивных эмоций. P.S. Поездка-не утомительная, т. к. много остановок.

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Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «На машине»

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  1. Из Кёльна - по винным дорогам реки Ар
  2. Путешествие вдоль великой реки Рейн
  3. Романтика и вечная красота долины реки Ар
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2025
Сейчас в Кёльне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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