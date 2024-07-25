Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кёльна - по винным дорогам реки Ар
Начните путешествие на автомобиле к виноградникам, где вас ждут прогулки, скандинавская ходьба и обед в ресторане. Откройте для себя долину реки Ар
Начало: На вокзале Кёльна
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар
Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2025
Сейчас в Кёльне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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