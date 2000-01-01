О Кёльне все знают, что там есть великолепный готический Собор и на этом как правило познания ограничиваются. Но Кёльн это не только собор, это 2000 лет истории 📖 - варварской, римской, средневековой и современной.

А ещё у Кёльна есть особая цифра — одиннадцать!

11 капелек на гербе и флаге города, 11. 11 в 11. 11 начинается Кёльнский Карнавал, самый популярный бренд Одеколона 4711, одиннадцать тысяч одиннадцать дев - покровительницы Кёльна, список можно продолжить, но лучше всё увидеть и услышать самому!

Я покажу вам не только всем известные достопримечательности 🏛️, но и самые красивые 🤩 уголки и переулки Кёльна, на которых расскажу вам самые интересные одиннадцать историй этого древнего и прекрасного города.

Начнём с древнего Кёльна, пройдёмся по его главным и тайным местам: вы услушите историю основания и увидите теперь подземный город 🏙️, историю собора оставим для отдельной экскурсии 🧭, но поговорим о его главном витраже, продолжим о том как в Кёльне хорошо жилось, узнаем, где и как выпить 🍹 11 Кёльшей — кто или что это? — обязательно узнаете!

Познакомимся с Большим Мартином, загадаем желание и начнём готовиться к Карнавалу, да, и не забыв Ратушу и её героев, направимся за ответом — почему именно 11?

Вас ждёт главная легенда об Одиннадцати! Но это ещё не всё! Финальная история о самом важном — о сувенире! - рожденном в Кёльне и с именем Кёльна! А бонусом предполагается даже маленькое музыкальное представление!