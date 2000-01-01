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Экскурсия «11 историй Кёльна»

5
43 отзыва
Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Кёльна
Я выйду в прямой эфир прямо с городских улиц, и вместе мы отправимся на виртуальную прогулку 👣 по улицам Кёльна.

Мы будем гулять и любоваться городской архитектурой в реальном времени.

О Кёльне все знают, что там есть великолепный готический Собор.

Уверена, он знаком и вам.

Но Кёльн это не только собор, это 2000 лет истории 📖 — варварской, римской, средневековой и современной.

А ещё у Кёльна есть особая цифра — Одиннадцать! 11 капелек на гербе и флаге города, 11.

11 в 11.

11 начинается Кёльнский Карнавал, самый популярный бренд Одеколона 4711, одиннадцать тысяч одиннадцать дев — покровительницы Кёльна, список можно продолжить, но лучше всё увидеть и услышать самому!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €90 за экскурсию

    Онлайн-экскурсия
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Экскурсия «11 историй Кёльна»

Что вы увидите

  • Собор
  • Ратуша
  • музей Одеколона
  • фонтан Женщин
  • карнавальный фонтан
  • пивоварня Früh
  • фонтан Хайнцельменншен
  • церковь Святого Мартина
  • Рыбный рынок
  • памятник Кёльшам
  • дом Одеколона 4711
О Кёльне все знают, что там есть великолепный готический Собор и на этом как правило познания ограничиваются. Но Кёльн это не только собор, это 2000 лет истории 📖 - варварской, римской, средневековой и современной.
А ещё у Кёльна есть особая цифра — одиннадцать!
11 капелек на гербе и флаге города, 11. 11 в 11. 11 начинается Кёльнский Карнавал, самый популярный бренд Одеколона 4711, одиннадцать тысяч одиннадцать дев - покровительницы Кёльна, список можно продолжить, но лучше всё увидеть и услышать самому!
Я покажу вам не только всем известные достопримечательности 🏛️, но и самые красивые 🤩 уголки и переулки Кёльна, на которых расскажу вам самые интересные одиннадцать историй этого древнего и прекрасного города.
Начнём с древнего Кёльна, пройдёмся по его главным и тайным местам: вы услушите историю основания и увидите теперь подземный город 🏙️, историю собора оставим для отдельной экскурсии 🧭, но поговорим о его главном витраже, продолжим о том как в Кёльне хорошо жилось, узнаем, где и как выпить 🍹 11 Кёльшей — кто или что это? — обязательно узнаете!
Познакомимся с Большим Мартином, загадаем желание и начнём готовиться к Карнавалу, да, и не забыв Ратушу и её героев, направимся за ответом — почему именно 11?
Вас ждёт главная легенда об Одиннадцати! Но это ещё не всё! Финальная история о самом важном — о сувенире! - рожденном в Кёльне и с именем Кёльна! А бонусом предполагается даже маленькое музыкальное представление!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не подразумевает дополнительных затрат
Начало
🚩 Главный жд вокзал ( Köln Hbf)
Место завершения
🏁 Glockengasse 4
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Экскурсия «11 историй Кёльна»

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  • Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ю.
Татьяна Ю.
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43 отзыва оставили туристы

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