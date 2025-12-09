Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Кёльне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Рождественский Кёльн и ярмарки Ощутите волшебство Рождества в Кёльне! Прогулка по заснеженным улицам, легенды и лучшие рождественские ярмарки Германии ждут вас в этом удивительном туре Начало: Крестоцвет Собора «Вы пройдете по самым красивым и праздничным улицам Кёльна, где я расскажу вам об истории города и поведаю его легенды, покажу главные достопримечательности, нетуристические места, известные лишь местным жителям, и веселые заведения» от €180 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 1 отзыв Квест до 6 чел. «Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида) Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями Начало: У Кёльнского собора «улицу, где девушку зарезали во время карнавала» €20 за всё до 6 чел. На машине 12 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины «Вы отправитесь в путешествие по серпантинам и ярким улицам, рассмотрите средневековые замки и старинные города» €650 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кёльна

