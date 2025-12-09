Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Кёльн и ярмарки
Ощутите волшебство Рождества в Кёльне! Прогулка по заснеженным улицам, легенды и лучшие рождественские ярмарки Германии ждут вас в этом удивительном туре
Начало: Крестоцвет Собора
«Вы пройдете по самым красивым и праздничным улицам Кёльна, где я расскажу вам об истории города и поведаю его легенды, покажу главные достопримечательности, нетуристические места, известные лишь местным жителям, и веселые заведения»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
от €180 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)
Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями
Начало: У Кёльнского собора
«улицу, где девушку зарезали во время карнавала»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€20 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
«Вы отправитесь в путешествие по серпантинам и ярким улицам, рассмотрите средневековые замки и старинные города»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
