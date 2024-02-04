1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
Завтра в 10:00
13 июля в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
- LLarisa11 декабря 2023Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
- ДДиана20 ноября 2023Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
- ЛЛидия24 августа 2023Родители были в восторге от Сергия!
- ААлександра25 июня 2023Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
- ИИрина8 декабря 2019Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кёльне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июле 2024
Сейчас в Кёльне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 160. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Кёльне (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 95 ⭐ отзывов, цены от €54. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь