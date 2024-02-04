Экскурсии выходного дня в Кёльне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Кёльн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
Завтра в 10:00
13 июля в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    4 февраля 2024
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
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    отвечает с большим знанием дела,очень рада, что я встретилась с таким замечательным экскурсоводом, с удовольствием рекомендую его всем,куто хочет посмотреть Кельн. Зинаида Рахмистровская. Доротмунд

  • L
    Larisa
    11 декабря 2023
    Средневековый Кёльн
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать
  • Д
    Диана
    20 ноября 2023
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
  • Л
    Лидия
    24 августа 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Родители были в восторге от Сергия!
  • А
    Александра
    25 июня 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
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    не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.

  • И
    Ирина
    8 декабря 2019
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июле 2024
Сейчас в Кёльне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 160. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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