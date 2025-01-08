Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
«Я расскажу, с чего нужно начать дегустацию и что обязательно добавить, чтобы получить вкус истинного кёльша»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому Кёльну: история и легенды
Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности
«Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов (дегустации пива — по желанию)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар
Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
«Дегустация вин оплачивается дополнительно по желанию»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€335 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 января 2025Очень классная экскурсия! Большое спасибо, погода была прекрасная:) Кельн прекрасный город, мы узнали много интересного, рекомендации куда еще сходить очень полезные.
- ААнастасия9 августа 2024Замечательная экскурсия и волшебная Татьяна. Подстроилась под наши пожелания, продумала маршрут самым интересным образом. Было не скучно, не занудно и не тяжело. Очень понравилось!
