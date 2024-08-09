читать дальше

свободолюбивые, принимали те или иные исторически-значимые решения, а мы наблюдали и раскручивали причины и взаимосвязи этих событий) смешались со вкусами и запахами города (происхождение слова «одеколон» теперь мне известно;-). При этом мы хохотали от души, поскольку Мария остроумно подмечала особенности повседневной жизни и праздничных событий города. У нас еще и «домашка» случилась: советы по поводу музеев, магазинов и кафе, т к трех часов нам было мало - время промелькнуло молниеносно. С удовольствием встретимся еще раз на виноградниках, благодарим от души!