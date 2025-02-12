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1 чел. По популярности Пешая 3 часа Квест до 6 чел. Авторская прогулка-квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра» Начало: Старый рынок, Кёльн (Alter Markt, Köln) «Друзья, приглашаю вас на увлекательный квест-экскурсию по старому Кёльну – приключение, где оживают история, легенды и тайны древнего города» € 180 за всё до 6 чел. Пешая 14% скидка 1.5 часа Квест до 6 чел. Охотники за привидениями в Кёльне На прогулке по центру Кёльна вас ждут загадки и тайны. Увлекательный квест для всей семьи, где каждый найдёт что-то интересное Начало: На площади перед Кёльнским собором «В квест включены загадки для участников разного возраста: исторические тесты для взрослых и несложные головоломки для детей» 35 € 30 за всё до 6 чел. Пешая 20% скидка 2.5 часа Квест до 6 чел. Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра» Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город Начало: На площади Alter Markt «Квест рассчитан на взрослых и детей от 10 лет» 180 € 144 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Кёльна

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Квесты»

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