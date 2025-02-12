3 часа
Квест
до 6 чел.
Авторская прогулка-квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Начало: Старый рынок, Кёльн (Alter Markt, Köln)
«Друзья, приглашаю вас на увлекательный квест-экскурсию по старому Кёльну – приключение, где оживают история, легенды и тайны древнего города»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
14%
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Охотники за привидениями в Кёльне
На прогулке по центру Кёльна вас ждут загадки и тайны. Увлекательный квест для всей семьи, где каждый найдёт что-то интересное
Начало: На площади перед Кёльнским собором
«В квест включены загадки для участников разного возраста: исторические тесты для взрослых и несложные головоломки для детей»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
35€30 за всё до 6 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город
Начало: На площади Alter Markt
«Квест рассчитан на взрослых и детей от 10 лет»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
180€144 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Квесты»
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