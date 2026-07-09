7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по мемориалу Дахау подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете погрузиться в историю и узнать о трагических событиях прошлого.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Административные здания
Тюрьма
Бараки для заключенных
Крематории
Места расстрелов
Описание экскурсии
Первый концентрационный лагерь для политзаключенных был организован в 1933 году, спустя всего два месяца после избрания Адольф Гитлера рейхсканцлером Германии. Лагерь близ старинного баварского городка Дахау, в 20 км от Мюнхена, просуществовал более 12 лет. Многие последующие лагеря смерти организовывались по его образу и подобию.
Именно здесь находилась школа CC, в которой обучали пытать, унижать и убивать людей. Проводились страшные медицинские опыты над заключенными… Работали крематории, не справлявшиеся с «объемами работ»… Даже входные ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд освобождает) — изобретение первого коменданта Дахау.
В 1965 году лагерь был открыт для посещения в качестве мемориального комплекса. Он служит одновременно свидетельством и напоминанием о событиях того времени и погибших.
Во время экскурсии вы увидите административные здания бывшего лагеря смерти, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов. Вы узнаете:
Как неприметный австрийский подданный стал лидером Германии?
Что такое «Пивной путч»?
Как национал-социалистическая партия пришла к власти?
Что такое «дикие лагеря»?
Кто разработал дизайн одежды для заключенных?
Какие «медицинские» опыты проводились в Дахау?
О чем до сих пор молчат бывшие узницы лагерей смерти?
Дахау — ужасная, трагическая страница в истории Германии и всего мира.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст для посещения экскурсии от 12 лет
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Экскурсия возможна с выездом из Мюнхена (на вашем или нашем автомобиле). Длительность, вид транспорта и цены уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в инфоцентр мемориала Дахау
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Спасибо прекрасному гиду Татьяне, было интересно!
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С
Сергей
Нашим гидом на этой экскурсии был Владимир. С учетом специфики места, такую экскурсию нельзя назвать легкой прогулкой с приятной беседой. Но без Владимира, все свелось было к сухому чтению информации читать дальшеуменьшить
на табличках. Гид сделал акцент на том, каким образом Гитлер сумел прийти к власти в Германии и как действовал после этого, чтобы сделать свою власть абсолютной. Также мы узнали о том, как немцы сопротивлялись национал-социалистам и чего им это стоило. Владимир прекрасно владеет материалом, ответил на все наши вопросы. Спасибо за напоминание о том, как легко идеи реваншизма и превосходства могут обернуться настоящей катастрофой не только для отдельно взятой страны, но и для всего мира. Больше никогда!
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А
Андрей
Познавательная, но" морально и душевно тяжелая" экскурсия, когда узнаешь подробности уничтожения людей, которые там находились (евреи, военнопленные, немцы-противники режима). Впечатление произвела мемориальная плита "Советским летчикам, совершившим побег из концлагеря в читать дальшеуменьшить
1943 году". Долго думал:"зачем и на что надеялись люди, совершившие побег". Ведь они находились в самом логове и до линии фронта в 1943 году было очень далеко (вермахт в то время еще стоял в Беларуси и на Украине). Да и местное население неприязненное относилось к заключенным, выдавая их полиции и не оказывая поддержки. Просто своим поступком эти герои хотели показать, что не смотря на нечеловеческие условия содержания и всевозможные издевательства, врагу не удалось сломить их желание бороться и победить. Они убежали, вырвались из плена, погибли, но победили! Спасибо Виктору (гиду) за добросовестное отношение к своей работе и подробные комментария и разъяснения осматриваемых экспонатов.
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Ю
Юрий
К сожалению Ирен не смогла провести эту экскурсию сама, но предупредила об этом заранее, у нас был если я не ошибаюсь Владимир. Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Рассказ начался читать дальшеуменьшить
о том а кто такой Гитлер откуда он взялся кто его родители и так далее до третьего рейха. Ну и соответственно про лагерь. Но сам лагерь не очень впечатлил нас, просто в прошлом году мы были в Асвенциме вот там по настоящему понимаешь весь ужас этого места,а все остальные лагеря я так понял не настолько впечатляют. А в остальном экскурсия удалась, он даже провел нас до BMW WELT за что ему отдельное спасибо. Думаю что Ирен провела бы экскурсию не хуже.
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В
Виктор
Сложно описывать свои впечатления после посещения таких мест, хочется написать как здорово все прошло. Однако, слово здорово не применимо к теме нашей экскурсии. Это тяжёлое место, это то, о чем читать дальшеуменьшить
нельзя забывать, это то, что многое говорит о человеке… Хочу сказать Владимиру спасибо за этот день. Многое мы узнали от него, то, что даже никогда не слышали. О многих людях, которые связаны с этим местом. О героях и о нелюдях. Я все рекомендую, мы точно вернемся и рекомендуем другим!
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Е
Елена
экскурсию для нас провела гид Ольга. И я считаю нам невероятно повезло. Умный, хорошо знающий тему и очень приятный в общении гид - что еще нужно? Ольге удалось заинтересовать моего сына, который экскурсии в принципе терпеть не может) у нас осталось очень приятное впечатление от Ольги, и как от гида, и как от собеседника. С удовольствием порекомендуем Ольгу
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