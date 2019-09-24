7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первый концентрационный лагерь для политзаключенных был организован в 1933 году, спустя всего два месяца после избрания Адольф Гитлера рейхсканцлером Германии. Лагерь близ старинного баварского городка Дахау, в 20 км от Мюнхена, просуществовал более 12 лет. Многие последующие лагеря смерти организовывались по его образу и подобию.

Именно здесь находилась школа CC, в которой обучали пытать, унижать и убивать людей. Проводились страшные медицинские опыты над заключенными… Работали крематории, не справлявшиеся с «объемами работ»… Даже входные ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд освобождает) – изобретение первого коменданта Дахау.

В 1965 году лагерь был открыт для посещения в качестве мемориального комплекса. Он служит одновременно свидетельством и напоминанием о событиях того времени и погибших.

Во время экскурсии вы увидите административные здания бывшего лагеря смерти, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов. Вы узнаете:

Как неприметный австрийский подданный стал лидером Германии?

Что такое «Пивной путч»?

Как национал-социалистическая партия пришла к власти?

Что такое «дикие лагеря»?

Кто разработал дизайн одежды для заключенных?

Какие «медицинские» опыты проводились в Дахау?

О чем до сих пор молчат бывшие узницы лагерей смерти?

Дахау – ужасная, трагическая страница в истории Германии и всего мира.