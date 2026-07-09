7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Экскурсия по мемориалу Дахау подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете погрузиться в историю и узнать о трагических событиях прошлого.

Мемориал Дахау - это экскурсия, которая откроет перед вами мрачные страницы истории Германии.Первый концентрационный лагерь, созданный в 1933 году, стал прототипом для многих последующих лагерей смерти. Здесь обучали пыткам, проводили

медицинские опыты и работали крематории. В 1965 году лагерь был открыт как мемориальный комплекс, напоминающий о трагедиях прошлого. Экскурсия включает посещение административных зданий, тюрьмы, бараков и мест расстрелов, а также расскажет о приходе к власти национал-социалистов и буднях заключенных

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первый концентрационный лагерь для политзаключенных был организован в 1933 году, спустя всего два месяца после избрания Адольф Гитлера рейхсканцлером Германии. Лагерь близ старинного баварского городка Дахау, в 20 км от Мюнхена, просуществовал более 12 лет. Многие последующие лагеря смерти организовывались по его образу и подобию.

Именно здесь находилась школа CC, в которой обучали пытать, унижать и убивать людей. Проводились страшные медицинские опыты над заключенными… Работали крематории, не справлявшиеся с «объемами работ»… Даже входные ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд освобождает) — изобретение первого коменданта Дахау.

В 1965 году лагерь был открыт для посещения в качестве мемориального комплекса. Он служит одновременно свидетельством и напоминанием о событиях того времени и погибших.

Во время экскурсии вы увидите административные здания бывшего лагеря смерти, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов. Вы узнаете:

Как неприметный австрийский подданный стал лидером Германии?

Что такое «Пивной путч»?

Как национал-социалистическая партия пришла к власти?

Что такое «дикие лагеря»?

Кто разработал дизайн одежды для заключенных?

Какие «медицинские» опыты проводились в Дахау?

О чем до сих пор молчат бывшие узницы лагерей смерти?

Дахау — ужасная, трагическая страница в истории Германии и всего мира.

Организационные детали