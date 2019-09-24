7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ирена
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Ирена – представитель гидов
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря для политзаключенных.

Вы увидите административные здания, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов бывшего лагеря, хранящего воспоминания о самых страшных событиях 20 века.

Узнаете о приходе к власти национал-социалистической партии, о буднях заключенных Дахау и событиях, о которых нам нельзя забывать.
176 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Besucherzentrum KZ-Gedenkstätte Dachau
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У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать

Что вас ожидает

Первый концентрационный лагерь для политзаключенных был организован в 1933 году, спустя всего два месяца после избрания Адольф Гитлера рейхсканцлером Германии. Лагерь близ старинного баварского городка Дахау, в 20 км от Мюнхена, просуществовал более 12 лет. Многие последующие лагеря смерти организовывались по его образу и подобию.

Именно здесь находилась школа CC, в которой обучали пытать, унижать и убивать людей. Проводились страшные медицинские опыты над заключенными… Работали крематории, не справлявшиеся с «объемами работ»… Даже входные ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд освобождает) – изобретение первого коменданта Дахау.

В 1965 году лагерь был открыт для посещения в качестве мемориального комплекса. Он служит одновременно свидетельством и напоминанием о событиях того времени и погибших.

Во время экскурсии вы увидите административные здания бывшего лагеря смерти, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов. Вы узнаете:

  • Как неприметный австрийский подданный стал лидером Германии?
  • Что такое «Пивной путч»?
  • Как национал-социалистическая партия пришла к власти?
  • Что такое «дикие лагеря»?
  • Кто разработал дизайн одежды для заключенных?
  • Какие «медицинские» опыты проводились в Дахау?
  • О чем до сих пор молчат бывшие узницы лагерей смерти?

Дахау – ужасная, трагическая страница в истории Германии и всего мира.

Организационные детали

  • Категорически не рекомендую эту экскурсию детям до 12 лет.
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида.
  • Место начала: у инфоцентра мемориального комплекса Дахау, куда вы можете добраться самостоятельно на городской электричке из Мюнхена.
  • Экскурсия проходит ежедневно по согласованию, но не ранее 09:00.
  • Экскурсия возможна на автомобиле, миниавтобусе с выездом от Вашего отеля в Мюнхене , цена от 360 евро , входят услуги экскурсовода с момента встречи, водителя и транспорт для 1-3 человек. При увеличении количества экскурсантов транспорт и цена оговаривается дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Besucherzentrum KZ-Gedenkstätte Dachau.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Был удивлён, что даже в такой изучаемой с детства и освещаемой в масс-медиа теме как история войны и третьего рейха, открыл для себя много нового. Спасибо за содержательный экскурс!
31 июля 2019
Гид был ужасен. Вначале начал нам проводить экзамен, задавал вопросы, попросили его просто рассказать об этом месте, потом начал нас оскорблять в течение всей экскурсии. О самом лагере рассказал очень мало. В общем деньги в пустую, проще самим приехать, взять аудиогид и он вам намного больше расскажет и без оскорблений.
21 января 2019
экскурсию для нас провела гид Ольга. И я считаю нам невероятно повезло. Умный, хорошо знающий тему и очень приятный в общении гид - что еще нужно? Ольге удалось заинтересовать моего сына, который экскурсии в принципе терпеть не может ) у нас осталось очень приятное впечатление от Ольги, и как от гида, и как от собеседника. С удовольствием порекомендуем Ольгу
26 сентября 2018
Познавательная, но " морально и душевно тяжелая" экскурсия, когда узнаешь подробности уничтожения людей, которые там находились (евреи, военнопленные, немцы-противники режима). Впечатление произвела мемориальная плита "Советским летчикам, совершившим побег из концлагеря в 1943 году". Долго думал: "зачем и на что надеялись люди, совершившие побег". Ведь они находились в самом логове и до линии фронта в 1943 году было очень далеко (вермахт в то время еще стоял в Беларуси и на Украине). Да и местное население неприязненное относилось к заключенным, выдавая их полиции и не оказывая поддержки. Просто своим поступком эти герои хотели показать, что не смотря на нечеловеческие условия содержания и всевозможные издевательства, врагу не удалось сломить их желание бороться и победить. Они убежали, вырвались из плена, погибли, но победили ! Спасибо Виктору (гиду) за добросовестное отношение к своей работе и подробные комментария и разъяснения осматриваемых экспонатов.
18 июня 2017
Виктор - великолепный гид, знающий и умеющий заинтересовать слушателя. Эта экскурсия - естественно не развлекательная, а познавательная для людей интересующихся темой прихода Гитлера к власти и уничтожения евреев в Германии. Виктор, большое Вам спасибо!
Юлия
6 ноября 2016
Экскурсию нам проводил Виктор, коллега Ирены. Было интересно, узнали много нового. Виктор специалист по третьему рейху. Спасибо!
18 июня 2015
К сожалению Ирен не смогла провести эту экскурсию сама , но предупредила об этом заранее, у нас был если я не ошибаюсь Владимир.Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Рассказ начался о том а кто такой Гитлер откуда он взялся кто его родители и так далее до третьего рейха. Ну и соответственно про лагерь. Но сам лагерь не очень впечатлил нас , просто в прошлом году мы были в Асвенциме вот там по настоящему понимаешь весь ужас этого места ,а все остальные лагеря я так понял не настолько впечатляют.А в остальном экскурсия удалась , он даже провел нас до BMW WELT за что ему отдельное спасибо. Думаю что Ирен провела бы экскурсию не хуже.

Ирена проводит ещё 13 экскурсий

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