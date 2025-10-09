Мюнхен - город, где прошлое встречается с настоящим.
На экскурсии на Tesla можно увидеть старинные городские стены, величественные дворцы и современные кварталы. Участники узнают о богатой истории города, его культурном наследии и развитии технологий. Путешествие охватывает ключевые достопримечательности, включая Олимпийский парк и квартал искусств. Это уникальная возможность для всех, кто хочет глубже понять дух Баварии и насладиться её красотой
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное передвижение на Tesla
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🎨 Культурное обогащение
- 🌳 Прогулка по паркам
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Старое городское кольцо
- Максфорштадт
- Кёнигсплац
- Дворец Нимфенбург
- Олимпийский парк
- BMW Welt
- Мемориал жертв национал-социализма
- Квартал искусств
- Швабинг
- Дворец юстиции
- Карлсплац
- Ангел мира
- Мост Луитпольда
- Максимилианеум
Описание экскурсии
- Старое городское кольцо. Мы начнём с того места, где некогда стояли средневековые стены Мюнхена. Здесь вы узнаете, как город рос и освобождался от старых границ
- Максфорштадт и Кёнигсплац. Мы проедем по кварталу, возникшему после сноса стен, и вы оцените величественную классицистскую архитектуру
- Дворец Нимфенбург и парк. Сделаем остановку у летней резиденции Виттельсбахов. Прогуляемся по аллеям, полюбуемся фасадом дворца. Вы услышите о жизни баварской династии и при желании пофотографируетесь
- Олимпийский парк. Мы проедем по территории, построенной к Олимпиаде 1972 года
- BMW Welt и Олимпийская деревня. Вы узнаете, как развивался бренд BMW и как жила Олимпийская деревня до и после 1972 года
- Мемориал жертв национал-социализма. Я расскажу, как Мюнхен работает с травмами своей истории и сохраняет память о погибших
А также на нашем маршруте:
- Квартал искусств — Kunstareal. Мы проедем по району музеев, где расположены: Старая Пинакотека, Баварский национальный музей и Дом Искусств
- Швабинг. Побываем в богемном районе югендштиля, где ощущается атмосфера Мюнхена начала 20 века. Я расскажу, чем этот район притягивал художников, поэтов и философов
- Дворец юстиции и Главный вокзал. Поговорим о громких судебных процессах и справедливости
- Карлсплац (Штахус). Увидим шумную и оживлённую площадь, откуда начинается самая старая пешеходная зона города
- Ангел мира, мост Луитпольда и Максимилианеум. На финальной точке маршрута полюбуемся зданием баварского парламента и живописным видом на город
Вы узнаете:
- где проходили стены средневекового Мюнхена — и что появилось на их месте
- зачем Людвиг I приказал строить Кёнигсплац по образцу Афин
- как Олимпиада 1972 года изменила облик города
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Tesla
- Мы сделаем одну остановку примерно на 20 минут у замка Нимфенбург
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Isartor
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 88 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алим
9 окт 2025
Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
М
Мария
25 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
Мария
24 сен 2025
Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Д
Дарья
22 июл 2025
Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!
Входит в следующие категории Мюнхена
