Главное в Мюнхене - на Tesla

Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Мюнхен - город, где прошлое встречается с настоящим.

На экскурсии на Tesla можно увидеть старинные городские стены, величественные дворцы и современные кварталы. Участники узнают о богатой истории города, его культурном наследии и развитии технологий. Путешествие охватывает ключевые достопримечательности, включая Олимпийский парк и квартал искусств. Это уникальная возможность для всех, кто хочет глубже понять дух Баварии и насладиться её красотой
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное передвижение на Tesla
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 🌳 Прогулка по паркам
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть

  • Старое городское кольцо
  • Максфорштадт
  • Кёнигсплац
  • Дворец Нимфенбург
  • Олимпийский парк
  • BMW Welt
  • Мемориал жертв национал-социализма
  • Квартал искусств
  • Швабинг
  • Дворец юстиции
  • Карлсплац
  • Ангел мира
  • Мост Луитпольда
  • Максимилианеум

Описание экскурсии

  • Старое городское кольцо. Мы начнём с того места, где некогда стояли средневековые стены Мюнхена. Здесь вы узнаете, как город рос и освобождался от старых границ
  • Максфорштадт и Кёнигсплац. Мы проедем по кварталу, возникшему после сноса стен, и вы оцените величественную классицистскую архитектуру
  • Дворец Нимфенбург и парк. Сделаем остановку у летней резиденции Виттельсбахов. Прогуляемся по аллеям, полюбуемся фасадом дворца. Вы услышите о жизни баварской династии и при желании пофотографируетесь
  • Олимпийский парк. Мы проедем по территории, построенной к Олимпиаде 1972 года
  • BMW Welt и Олимпийская деревня. Вы узнаете, как развивался бренд BMW и как жила Олимпийская деревня до и после 1972 года
  • Мемориал жертв национал-социализма. Я расскажу, как Мюнхен работает с травмами своей истории и сохраняет память о погибших

А также на нашем маршруте:

  • Квартал искусств — Kunstareal. Мы проедем по району музеев, где расположены: Старая Пинакотека, Баварский национальный музей и Дом Искусств
  • Швабинг. Побываем в богемном районе югендштиля, где ощущается атмосфера Мюнхена начала 20 века. Я расскажу, чем этот район притягивал художников, поэтов и философов
  • Дворец юстиции и Главный вокзал. Поговорим о громких судебных процессах и справедливости
  • Карлсплац (Штахус). Увидим шумную и оживлённую площадь, откуда начинается самая старая пешеходная зона города
  • Ангел мира, мост Луитпольда и Максимилианеум. На финальной точке маршрута полюбуемся зданием баварского парламента и живописным видом на город

Вы узнаете:

  • где проходили стены средневекового Мюнхена — и что появилось на их месте
  • зачем Людвиг I приказал строить Кёнигсплац по образцу Афин
  • как Олимпиада 1972 года изменила облик города
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Tesla
  • Мы сделаем одну остановку примерно на 20 минут у замка Нимфенбург

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Isartor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 88 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
читать дальше

я объясняю, почему это важно, кто за этим стоял и какие судьбы скрываются за архитектурой и артефактами. Вся информация основана на достоверных источниках и материалах городских архивов, а подача —лёгкая, живая, с реальными деталями и эмоциями. Вы получите проверенные исторические факты, а не «туристические легенды»; атмосферу, погружающую в эпоху; ответы на любые вопросы — от Людвига II до пивной культуры; и индивидуальный подход — для семей, школьников, индивидуальных путешественников и групп.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алим
9 окт 2025
Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
М
Мария
25 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
24 сен 2025
Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Д
Дарья
22 июл 2025
Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!

Входит в следующие категории Мюнхена

