Татьяна — ваш гид в Мюнхене

Привет, я Татьяна — детский гид в Мюнхене. Живу в Германии более 15 лет, экскурсии провожу с 2019 года. На них всегда увлекательно, весело и познавательно. Я не перегружаю сложной для восприятия информацией, рассказываю интересно и легко. Умею найти подход к детям. Недаром десятки русскоязычных мам и пап Мюнхена приводят ко мне своих ребятишек снова и снова!

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