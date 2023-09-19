Посетить главные места города и познакомиться с ними в игровом формате
Приглашаю на весёлую интерактивную экскурсию по Мюнхену! Мы разберёмся, чем он отличается от остальной Германии, почему здесь столько львов, монахов и бело-голубых ромбиков, кто оберегает этот город и от чего. Формат экскурсии рассчитан в первую очередь на детей. Мы будем играть, загадывать желания и с лёгкостью погружаться в разные эпохи города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучный Мюнхен
В увлекательном формате дети раскроют:
- Почему на самой высокой башне на Мариенплатц стоит ребёнок в монашеской рясе
- Где на фасаде Новой ратуши спрятан основатель города и почему рядом с ним сидит лев
- Зачем и когда Святому Петру снимают корону
- Где в Фрауенкирхе ниша с брецелем и что он обозначает
- Почему самая красивая башня Старого замка называется «обезьяньей»
- Правда ли, что пивом из Хофбройхауса тушили оперу
- Где обитает самый страшный мюнхенский дракон и могут ли бронзовые львы приносить удачу
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет. Я подстраиваюсь под возраст участников: младшим рассказываю проще, старшим даю больше подробностей.
- Можно с коляской
- Я знаю все места города, которые нравятся детям. Охотно подскажу, куда сходить самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Marienplatz
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Мюнхене
Привет, я Татьяна — детский гид в Мюнхене. Живу в Германии более 15 лет, экскурсии провожу с 2019 года. На них всегда увлекательно, весело и познавательно. Я не перегружаю сложной для восприятия информацией, рассказываю интересно и легко. Умею найти подход к детям. Недаром десятки русскоязычных мам и пап Мюнхена приводят ко мне своих ребятишек снова и снова!
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