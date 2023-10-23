Приглашаем вас на весёлую и познавательную экскурсию по Мюнхену, специально разработанную для детей.
Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по городу, чтобы узнать, почему Мюнхен так отличается от других городов Германии.
Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по городу, чтобы узнать, почему Мюнхен так отличается от других городов Германии.
7 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Весёлый интерактивный формат
- 🦁 Узнаем о львах и монахах Мюнхена
- 🏰 Погружение в разные эпохи города
- 🧩 Подходит для детей от 4 лет
- 👶 Можно с коляской
- 📚 Разные уровни сложности для разных возрастов
- 🎡 Подсказки о местах для самостоятельного посещения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по городу и посещением его достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мариенплатц
- Новая ратуша
- Фрауенкирхе
- Старый замок
- Хофбройхаус
Описание экскурсии
Нескучный Мюнхен
В увлекательном формате дети раскроют:
- Почему на самой высокой башне на Мариенплатц стоит ребёнок в монашеской рясе
- Где на фасаде Новой ратуши спрятан основатель города и почему рядом с ним сидит лев
- Зачем и когда Святому Петру снимают корону
- Где в Фрауенкирхе ниша с брецелем и что он обозначает
- Почему самая красивая башня Старого замка называется «обезьяньей»
- Правда ли, что пивом из Хофбройхауса тушили оперу
- Где обитает самый страшный мюнхенский дракон и могут ли бронзовые львы приносить удачу
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет. Я подстраиваюсь под возраст участников: младшим рассказываю проще, старшим даю больше подробностей.
- Можно с коляской
- Я знаю все места города, которые нравятся детям. Охотно подскажу, куда сходить самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 5 часов 20 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
Привет, я Татьяна — детский гид в Мюнхене. Живу в Германии более 15 лет, экскурсии провожу с 2019 года. На них всегда увлекательно, весело и познавательно. Я не перегружаю сложной для восприятия информацией, рассказываю интересно и легко. Умею найти подход к детям. Недаром десятки русскоязычных мам и пап Мюнхена приводят ко мне своих ребятишек снова и снова!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии с детьми 4, 8 и 10 лет. Татьяна рассказала много интересных подробностей, а также глубоко знает историю и традиции города. Взрослым и старшим детям экскурсия понравилась, и
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М
Нам с сыном очень понравилось все,от начала до конца! Мы бы никогда в жизни столько не узнали о Мюнхене, его истории и традициях, если бы не экскурсия с Татьяной! Два часа пролетели незаметно! Прекрасный гид, замечательная экскурсия, огромное спасибо!
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Р
Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Интересные истории, легенды. Маршрут недлинный, но насыщенный впечатлениями.
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Д
Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на дождь, дети были очень увлечены рассказом. Очень понравилось!
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