Мюнхен для детей

Посетить главные места города и познакомиться с ними в игровом формате

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Ответы на вопросы
Приглашаю на весёлую интерактивную экскурсию по Мюнхену! Мы разберёмся, чем он отличается от остальной Германии, почему здесь столько львов, монахов и бело-голубых ромбиков, кто оберегает этот город и от чего. Формат экскурсии рассчитан в первую очередь на детей. Мы будем играть, загадывать желания и с лёгкостью погружаться в разные эпохи города.
Мюнхен для детей
Мюнхен для детей
Мюнхен для детей
Мюнхен для детей
Мюнхен для детей
Мюнхен для детей
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучный Мюнхен

В увлекательном формате дети раскроют:

  • Почему на самой высокой башне на Мариенплатц стоит ребёнок в монашеской рясе
  • Где на фасаде Новой ратуши спрятан основатель города и почему рядом с ним сидит лев
  • Зачем и когда Святому Петру снимают корону
  • Где в Фрауенкирхе ниша с брецелем и что он обозначает
  • Почему самая красивая башня Старого замка называется «обезьяньей»
  • Правда ли, что пивом из Хофбройхауса тушили оперу
  • Где обитает самый страшный мюнхенский дракон и могут ли бронзовые львы приносить удачу

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет. Я подстраиваюсь под возраст участников: младшим рассказываю проще, старшим даю больше подробностей.
  • Можно с коляской
  • Я знаю все места города, которые нравятся детям. Охотно подскажу, куда сходить самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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