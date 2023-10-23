Приглашаем вас на весёлую и познавательную экскурсию по Мюнхену, специально разработанную для детей.Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по городу, чтобы узнать, почему Мюнхен так отличается от других городов Германии.

Мы разгадаем тайны львов, монахов и бело-голубых ромбиков, которые встречаются на каждом шагу. Ваш ребёнок узнает, кто оберегает Мюнхен и от чего. Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет и включает в себя множество интерактивных заданий: мы будем играть, загадывать желания и с лёгкостью погружаться в разные эпохи города. Во время нашего путешествия дети узнают, почему на самой высокой башне на Мариенплатц стоит ребёнок в монашеской рясе, где на фасаде Новой ратуши спрятан основатель города, зачем Святому Петру снимают корону, и многое другое. Экскурсия также подходит для семей с колясками, и я всегда рад поделиться советами о том, куда сходить в Мюнхене самостоятельно. Подарите своему ребёнку незабываемые впечатления и новые знания о Мюнхене

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по городу и посещением его достопримечательностей.

Сейчас август — это идеальное время.