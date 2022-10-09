Добро пожаловать на Октоберфест! Погрузитесь в атмосферу баварского праздника, узнайте о культуре пивоварения и насладитесь местными традициями
Культовый фестиваль Октоберфест приглашает вас окунуться в атмосферу баварского праздника. Пиво льется рекой, а местные жители щеголяют в ярких традиционных костюмах.
Прогулка среди знаменитых шатров, знакомство с местной культурой пивоварения и читать дальше
историей фестиваля, который зародился более 200 лет назад. Узнайте о традиционных парадах, ритуалах и особенностях местного пива. Погружение в детали баварской культуры, национальные блюда и аттракционы, которые стоит посетить. Билеты в шатры и на парады резервируются и оплачиваются дополнительно
🍻 К истокам Октоберфеста Главное событие осени в Баварии вот уже больше 200 лет собирает поклонников пива со всего света — но с чего всё начиналось? В сердце Октоберфеста вы узнаете, какое отношение к зарождению праздника имеют кронпринц Людвиг I и принцесса Тереза, как проходят традиционные веселые парады пивоваров и национальных баварских костюмов. Я расскажу о неизменных ритуалах фестиваля: как дают ежегодный сигнал к началу гуляний, кто откупоривает первый бочонок пива и что означает дружный баварский возглас «O’zapft is»! А вы, разумеется, узнаете самое интересное о многовековых пивных традициях Мюнхема, особенностях местного хмельного напитка и его ведущих производителях.
🎪 Баварский праздник изнутри! Мы прогуляемся среди знаменитых пивных шатров и с головой погрузимся в детали баварской культуры: я расскажу, чем одни сорта пива отличаются от других, какие тайны скрывает в себе знаменитый баварский наряд, и поделюсь другими забавными фактами о шумном и веселом Октоберфесте. С моей помощью вы сориентируетесь на площадке фестиваля, узнаете, какие национальные блюда здесь стоит попробовать, где купить самый вкусный крендель и шляпу с пером и какие аттракционы однозначно заслуживают внимания.
Организационные детали
Билеты в шатры, на парад пивоваров и на парад в национальных костюмах резервируются и оплачиваются дополнительно. Как правило, в дневное время найти место в шатрах несложно, а вот для вечернего посещения советуем позаботиться о билетах заранее!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Мюнхене
Провели экскурсии для 1519 туристов
Дорогие друзья! Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я читать дальше
вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости!:)