историей фестиваля, который зародился более 200 лет назад. Узнайте о традиционных парадах, ритуалах и особенностях местного пива. Погружение в детали баварской культуры, национальные блюда и аттракционы, которые стоит посетить. Билеты в шатры и на парады резервируются и оплачиваются дополнительно

Описание экскурсии

🍻 К истокам Октоберфеста

Главное событие осени в Баварии вот уже больше 200 лет собирает поклонников пива со всего света — но с чего всё начиналось? В сердце Октоберфеста вы узнаете, какое отношение к зарождению праздника имеют кронпринц Людвиг I и принцесса Тереза, как проходят традиционные веселые парады пивоваров и национальных баварских костюмов. Я расскажу о неизменных ритуалах фестиваля: как дают ежегодный сигнал к началу гуляний, кто откупоривает первый бочонок пива и что означает дружный баварский возглас «O’zapft is»! А вы, разумеется, узнаете самое интересное о многовековых пивных традициях Мюнхема, особенностях местного хмельного напитка и его ведущих производителях.

🎪 Баварский праздник изнутри!

Мы прогуляемся среди знаменитых пивных шатров и с головой погрузимся в детали баварской культуры: я расскажу, чем одни сорта пива отличаются от других, какие тайны скрывает в себе знаменитый баварский наряд, и поделюсь другими забавными фактами о шумном и веселом Октоберфесте. С моей помощью вы сориентируетесь на площадке фестиваля, узнаете, какие национальные блюда здесь стоит попробовать, где купить самый вкусный крендель и шляпу с пером и какие аттракционы однозначно заслуживают внимания.

Организационные детали

Билеты в шатры, на парад пивоваров и на парад в национальных костюмах резервируются и оплачиваются дополнительно. Как правило, в дневное время найти место в шатрах несложно, а вот для вечернего посещения советуем позаботиться о билетах заранее!