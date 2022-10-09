Октоберфест: пиво и не только

Добро пожаловать на Октоберфест! Погрузитесь в атмосферу баварского праздника, узнайте о культуре пивоварения и насладитесь местными традициями
Культовый фестиваль Октоберфест приглашает вас окунуться в атмосферу баварского праздника. Пиво льется рекой, а местные жители щеголяют в ярких традиционных костюмах.

Прогулка среди знаменитых шатров, знакомство с местной культурой пивоварения и
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историей фестиваля, который зародился более 200 лет назад. Узнайте о традиционных парадах, ритуалах и особенностях местного пива. Погружение в детали баварской культуры, национальные блюда и аттракционы, которые стоит посетить. Билеты в шатры и на парады резервируются и оплачиваются дополнительно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍻 Узнайте историю Октоберфеста
  • 🎪 Погрузитесь в атмосферу праздника
  • 👗 Оцените традиционные костюмы
  • 🍺 Попробуйте лучшие сорта пива
  • 🥨 Найдите вкусные национальные блюда
    • Октоберфест: пиво и не только
    Октоберфест: пиво и не только
    Октоберфест: пиво и не только
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Октоберфест
  • Пивные шатры
  • Парад пивоваров
  • Парад национальных костюмов

    • Описание экскурсии

    🍻 К истокам Октоберфеста
    Главное событие осени в Баварии вот уже больше 200 лет собирает поклонников пива со всего света — но с чего всё начиналось? В сердце Октоберфеста вы узнаете, какое отношение к зарождению праздника имеют кронпринц Людвиг I и принцесса Тереза, как проходят традиционные веселые парады пивоваров и национальных баварских костюмов. Я расскажу о неизменных ритуалах фестиваля: как дают ежегодный сигнал к началу гуляний, кто откупоривает первый бочонок пива и что означает дружный баварский возглас «O’zapft is»! А вы, разумеется, узнаете самое интересное о многовековых пивных традициях Мюнхема, особенностях местного хмельного напитка и его ведущих производителях.

    🎪 Баварский праздник изнутри!
    Мы прогуляемся среди знаменитых пивных шатров и с головой погрузимся в детали баварской культуры: я расскажу, чем одни сорта пива отличаются от других, какие тайны скрывает в себе знаменитый баварский наряд, и поделюсь другими забавными фактами о шумном и веселом Октоберфесте. С моей помощью вы сориентируетесь на площадке фестиваля, узнаете, какие национальные блюда здесь стоит попробовать, где купить самый вкусный крендель и шляпу с пером и какие аттракционы однозначно заслуживают внимания.

    Организационные детали

    Билеты в шатры, на парад пивоваров и на парад в национальных костюмах резервируются и оплачиваются дополнительно. Как правило, в дневное время найти место в шатрах несложно, а вот для вечернего посещения советуем позаботиться о билетах заранее!

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    И
    9 окт 2022
    Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.

    Входит в следующие категории Мюнхена

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