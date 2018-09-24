Октоберфест – это праздник лучшего в мире пива, народные развлечения, аутентичная гастрономия и не только! Именно сюда мы отправимся, чтобы присоединиться к любителям веселья «по-мюнхенски» со всего мира. Я расскажу вам об истории знаменитого фестиваля, помогу сориентироваться в здешних развлечениях и почувствовать невероятную атмосферу Октоберфеста!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🍺 Главный праздник Баварии

Вы пройдете по огромной территории фестиваля между шатрами вместимостью в несколько тысяч, узнаете самую важную информацию о новинках Октоберфеста и ценах на пиво в этом году. Я расскажу, какая палатка рекомендована вегетарианцам, куда идти любителям вина, а где попробовать популярные безалкогольные напитки Баварии. А еще вы узнаете множество интересных фактов об Октоберфесте: например, о забавной статистике местного «Бюро находок».

🍺 Традиции пивоварения

Во время прогулки я расскажу всё самое интересное о традициях баварского пивоварения! Вы узнаете о специальном «октоберфестовском» пиве и его отличиях, об исключительных правах «большой мюнхенской шестерки» предлагать пиво на фестивале. Не останутся секретом и традиции «Октоберфеста»: я расскажу, в каком шатре мэр Мюнхена выбивает пробку из первой бочки, какие игры и конкурсы проходят среди гостей праздника, как произносят баварские тосты и что это за традиционный «Гимн пиву»!

🍺 Чем заняться на Октоберфесте

С моей помощью вы вооружитесь всей необходимой информацией о главных развлечениях праздника: когда проходят красочные шествия и полеты воздушных шаров, где покататься на современных каруселях и старинных (о, еще каких старинных!) качелях, где посмотреть цирковые представления с артистами-насекомыми, сфотографироваться в стиле ретро, поглазеть на соревнования по стрельбе из арбалета и многое другое.

🍺 Ну а после экскурсии, если вы не приобрели гарантированные билеты в шатры, мы постараемся найти место, где вы продолжите веселиться и самостоятельно познакомитесь с традиционной баварской гастрономией и напитками!

Организационные детали