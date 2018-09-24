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Всё об Октоберфесте

Отправиться на ежегодный баварский праздник пива, известный во всем мире
Октоберфест – это праздник лучшего в мире пива, народные развлечения, аутентичная гастрономия и не только! Именно сюда мы отправимся, чтобы присоединиться к любителям веселья «по-мюнхенски» со всего мира.

Я расскажу вам об истории знаменитого фестиваля, помогу сориентироваться в здешних развлечениях и почувствовать невероятную атмосферу Октоберфеста!
Всё об Октоберфесте
Всё об Октоберфесте
Всё об Октоберфесте

Описание экскурсии

🍺 Главный праздник Баварии
Вы пройдете по огромной территории фестиваля между шатрами вместимостью в несколько тысяч, узнаете самую важную информацию о новинках Октоберфеста и ценах на пиво в этом году. Я расскажу, какая палатка рекомендована вегетарианцам, куда идти любителям вина, а где попробовать популярные безалкогольные напитки Баварии. А еще вы узнаете множество интересных фактов об Октоберфесте: например, о забавной статистике местного «Бюро находок».

🍺 Традиции пивоварения
Во время прогулки я расскажу всё самое интересное о традициях баварского пивоварения! Вы узнаете о специальном «октоберфестовском» пиве и его отличиях, об исключительных правах «большой мюнхенской шестерки» предлагать пиво на фестивале. Не останутся секретом и традиции «Октоберфеста»: я расскажу, в каком шатре мэр Мюнхена выбивает пробку из первой бочки, какие игры и конкурсы проходят среди гостей праздника, как произносят баварские тосты и что это за традиционный «Гимн пиву»!

🍺 Чем заняться на Октоберфесте
С моей помощью вы вооружитесь всей необходимой информацией о главных развлечениях праздника: когда проходят красочные шествия и полеты воздушных шаров, где покататься на современных каруселях и старинных (о, еще каких старинных!) качелях, где посмотреть цирковые представления с артистами-насекомыми, сфотографироваться в стиле ретро, поглазеть на соревнования по стрельбе из арбалета и многое другое.

🍺 Ну а после экскурсии, если вы не приобрели гарантированные билеты в шатры, мы постараемся найти место, где вы продолжите веселиться и самостоятельно познакомитесь с традиционной баварской гастрономией и напитками!

Организационные детали

  • Место встречи и начала экскурсии: неподалеку от места проведения Oktoberfest. По предварительной договоренности можем начать от вашего отеля.
  • В цену экскурсии включены услуги гида, расходы на еду и сувениры оплачиваются отдельно.
  • Гид не гарантирует место в шатрах и на открытых пивных площадках.
  • По предварительному запросу за дополнительную плату могу содействовать в покупке билетов в некоторые пивные шатры Октобрефеста (при их наличии). Каждый билет включает гарантированное место + горячее блюдо по меню шатра + 2 литра пива. Билеты действуют на дневное (с 12:00 до 16:00) или вечернее (с 17:00 и до закрытия) посещение. Цена предоставляется по запросу в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Theresienwiese
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Отличный гид Марина! Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию!!! Всем рекомендую!
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