1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€118 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 декабря 2023Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
- ДДина10 февраля 2023Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
- ЛЛюдмила23 декабря 2022Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
- ЛЛилия22 декабря 2022Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.
- ССофья16 апреля 2022Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
- ЕЕлена3 февраля 2020Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
- ООльга30 октября 2018Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в
- ММаксим9 октября 2018Супер
- ММарина3 мая 2018Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Ночные»
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