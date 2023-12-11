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к планированию и выбору маршрутов и мероприятий. Читала отзывы о Татьяне и могу твердо сказать что ДА, мы однозначно рекомендуем Татьяну как высококлассного специалиста. Очень интересный и увлекательный рассказ, интересно было всем и родителям и детям! Мы задавали миллион вопросов🙈, и Татьяна на все отвечала очень интересно и с огромным терпением☺️!!! 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно. Классный специалист, который любит и знает свое дело!!! Для себя решили, в следующее посещение нами этого замечательного города мы обязательно попросим Татьяну рассказать и показать нам ещё что-нибудь интересное в этих краях!