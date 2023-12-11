Ночные прогулки и экскурсии Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Мюнхене на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
170 за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
118 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2023
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
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    к планированию и выбору маршрутов и мероприятий. Читала отзывы о Татьяне и могу твердо сказать что ДА, мы однозначно рекомендуем Татьяну как высококлассного специалиста. Очень интересный и увлекательный рассказ, интересно было всем и родителям и детям! Мы задавали миллион вопросов🙈, и Татьяна на все отвечала очень интересно и с огромным терпением☺️!!! 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно. Классный специалист, который любит и знает свое дело!!! Для себя решили, в следующее посещение нами этого замечательного города мы обязательно попросим Татьяну рассказать и показать нам ещё что-нибудь интересное в этих краях!

  • Д
    Дина
    10 февраля 2023
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
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    оценили. Умеет подстраивать себя под туристов, под их запросы. Провёл с нами больше 5 часов и видно, что Юрий просто любит свою работу! Честь ему и хвала!

  • Л
    Людмила
    23 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
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    небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, что-нибудь выпить и согреться. Учитывает все пожелания, показывает не только известные туристические места, но и излюбленные рождественские ярмарки, куда любят ходить мюнхенцы. Экскурсия познавательная и запоминающаяся.

    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что
  • Л
    Лилия
    22 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.
  • С
    Софья
    16 апреля 2022
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
  • Е
    Елена
    3 февраля 2020
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
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    причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.

  • О
    Ольга
    30 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в
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    путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам. " Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие!

  • М
    Максим
    9 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Супер
  • М
    Марина
    3 мая 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
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  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 170. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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