Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Откройте для себя Мюнхен за один день: исторический центр, Олимпийский парк и дворец Нимфенбург. Узнайте больше о жизни и традициях Баварии
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: ежедневно
€480 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, проехав на Tesla по ключевым местам города, от средневековых стен до Олимпийского парка
Начало: Isartor
€218.50
€230 за всё до 4 чел.
