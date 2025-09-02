Баварская кухня - это настоящая сокровищница вкусов. Участники экскурсии познакомятся с традиционными деликатесами: знаменитой рулькой, белыми сосисками с нежной горчицей, хрустящими брецелями и пикантной обацдой. В ходе тура также будет уделено внимание пиву, его истории и традициям. Посещение Музея пива и Октоберфеста и Виктуаленмаркт добавят ярких впечатлений. Экскурсия подарит уникальные знания о баварских традициях и культуре

Описание экскурсии

Музей пива и Октоберфеста, где вы узнаете всё об истории культового напитка.

Виктуаленмаркт — знаменитый продовольственный рынок Мюнхена, где царит атмосфера местного гастрономического изобилия.

Лучшие рестораны — я расскажу, какие традиции с ними связаны. И посоветую, что попробовать в каждом месте!

Знаете ли вы, что в 19 веке попытка поднять цену на пиво всего на пару пфеннигов привела к народным волнениям? Баварцы действительно чтят свои традиции — и я поделюсь с вами историческими фактами, которые не оставят вас равнодушными.

Вы узнаете:

почему в баварских пивных принято подсаживать разных людей за один столик

как (и благодаря кому) Карл Линд во второй половине позапрошлого века создал и запатентовал холодильник

о кулинарных особенностях Швабии и Франконии — регионов, входящих в состав Баварии

почему баварцы непременно смотрят друг другу в глаза, когда чокаются

и о многом-многом другом

Организационные детали

Дополнительно оплачивается заказ по меню и вход в Музей пива и Октоберфеста — €4 за чел. По воскресеньям музей закрыт, поэтому мы немного поменяем маршрут — и я расскажу вам множество интересных фактов о культуре пивоварения и самом Октоберфесте.