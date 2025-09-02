Мои заказы

Путешествие по гастрономической карте Мюнхена

Баварская кухня - это уникальный мир вкусов. Узнайте о традициях и попробуйте знаменитые блюда, от рульки до брецелей, в лучших местах Мюнхена
Баварская кухня - это настоящая сокровищница вкусов.

Участники экскурсии познакомятся с традиционными деликатесами: знаменитой рулькой, белыми сосисками с нежной горчицей, хрустящими брецелями и пикантной обацдой. В ходе тура также будет уделено внимание пиву, его истории и традициям. Посещение Музея пива и Октоберфеста и Виктуаленмаркт добавят ярких впечатлений. Экскурсия подарит уникальные знания о баварских традициях и культуре
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Узнать о баварских пивных традициях
  • 🥨 Попробовать уникальные блюда
  • 🏛 Посетить Музей пива и Октоберфеста
  • 🛍 Ощутить атмосферу Виктуаленмаркт
  • 📚 Узнать интересные исторические факты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Музей пива и Октоберфеста
  • Виктуаленмаркт

Описание экскурсии

Музей пива и Октоберфеста, где вы узнаете всё об истории культового напитка.

Виктуаленмаркт — знаменитый продовольственный рынок Мюнхена, где царит атмосфера местного гастрономического изобилия.

Лучшие рестораны — я расскажу, какие традиции с ними связаны. И посоветую, что попробовать в каждом месте!

Знаете ли вы, что в 19 веке попытка поднять цену на пиво всего на пару пфеннигов привела к народным волнениям? Баварцы действительно чтят свои традиции — и я поделюсь с вами историческими фактами, которые не оставят вас равнодушными.

Вы узнаете:

  • почему в баварских пивных принято подсаживать разных людей за один столик
  • как (и благодаря кому) Карл Линд во второй половине позапрошлого века создал и запатентовал холодильник
  • о кулинарных особенностях Швабии и Франконии — регионов, входящих в состав Баварии
  • почему баварцы непременно смотрят друг другу в глаза, когда чокаются
  • и о многом-многом другом

Организационные детали

Дополнительно оплачивается заказ по меню и вход в Музей пива и Октоберфеста — €4 за чел. По воскресеньям музей закрыт, поэтому мы немного поменяем маршрут — и я расскажу вам множество интересных фактов о культуре пивоварения и самом Октоберфесте.

Александр
Александр — ваш гид в Мюнхене
Провёл экскурсии для 126 туристов
Влюблён в Мюнхен и Баварию не первый год. Мне интересно всё, что связано с этой землёй! Расскажу то, о чём молчат путеводители. Со мной знакомство с городом станет живым приключением, ведь помимо исторической информации я как местный житель владею любопытными фактами и деталями, которые делают экскурсии более яркими и запоминающимися.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 сен 2025
Александр большой знаток Мюнхена, отвечает на любой вопрос. Рассказывает интересно, а не сухо излагает факты. Мы остались довольны. Экскурсию рекомендуем

Все экскурсии в Мюнхене