Во время нашей эксурсии мы поднимемся пешком или на подъёмнике на гору, посетим деревню миллионеров Роттах-Эггерн, посетим королевскую пиповарню в городе Тегернзее и прогуляемся в курортном городке Бад-Визе.

Озеро Тегернзее расположенное рядом с Мюнхеном и считается одним из живописнейших озер Альп. Вода в озере кристально чистая, а окружающие его источники считаются целебными. Первым, кто выбрал эту местность для отдыха и заботы о здоровье, был баварский король Макс Йозеф. Именно он превратил стоящий на берегу монастырь ордена бенедиктинцев в свою летнюю резиденцию. А поскольку во владениях короля оказался и минеральный источник Кройт, то долина на долгое время стала местом отдыха европейской и даже русской знати и монархов. Озеро Тегернзее часто навещали Александр I и кайзер Германии Франц Йозеф I.

Роттах-Эгерн – деревня миллионеров. Именно здесь долгое время находился дом М. С. Горбачёва. Деревня известна своей набережной, эксклюзивными магазинами и ресторанами.