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Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Баварии: замок 🏰 Нойшванштайн, дворец Линдерхоф, баварскую деревню ремесленников Обераммергау, церковь ⛪ в Висе и монастырь Этталь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €440 за экскурсию

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Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь

Что вы увидите

  • замок Нойшванштайн
  • замок Линдерхоф
  • коммуна Обераммергау
  • монастырь Этталь
За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Баварии: замок 🏰 Нойшванштайн, дворец Линдерхоф, баварскую деревню ремесленников Обераммергау, церковь ⛪ в Висе, монстырь Этталь.
Мы вместе поднимемся на мост Марии, с которого открывается самый красивый вид на замок, а затем посетим замок Нойшванштайн с аудиогидом на русском языке.
Замок Нойшванштайн конечно же один из самых известнейших замков в мире был воздвигнут по указу короля Людвига второго между 1868-м и 1886-м годами. Живописные ландшафты альпийского Альгоя и архитектура замка в духе средневековой романтики 13-го века создают необыкновенное ощущение мистики уносящие фантастический мир сказочного короля Людовига II.
Дворец Линдерхоф – баварский Версаль. Изящный замок с античными статуями в чудесном парке 🌳, признанном одним из самых красивых 🤩 творений истории 📖 Обераммергау называют «альпийской жемчужиной». Знаменита она своими расписными домами, искусными резчиками по дереву и театрализованным представлением «Страсти Христовы».
Церковь в Висе - шедевр в стилле pоккоко
Монстырь Этталь - монастырь 14 века, один из крупнейших памятников барокко на юге Германии.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги
  • Предварительное бронирование билетов
Что не входит
  • Входные билеты в замки и дворцы
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
Елена Р.
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