За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Баварии: замок 🏰 Нойшванштайн, дворец Линдерхоф, баварскую деревню ремесленников Обераммергау, церковь ⛪ в Висе, монстырь Этталь.

Мы вместе поднимемся на мост Марии, с которого открывается самый красивый вид на замок, а затем посетим замок Нойшванштайн с аудиогидом на русском языке.

Замок Нойшванштайн конечно же один из самых известнейших замков в мире был воздвигнут по указу короля Людвига второго между 1868-м и 1886-м годами. Живописные ландшафты альпийского Альгоя и архитектура замка в духе средневековой романтики 13-го века создают необыкновенное ощущение мистики уносящие фантастический мир сказочного короля Людовига II.

Дворец Линдерхоф – баварский Версаль. Изящный замок с античными статуями в чудесном парке 🌳, признанном одним из самых красивых 🤩 творений истории 📖 Обераммергау называют «альпийской жемчужиной». Знаменита она своими расписными домами, искусными резчиками по дереву и театрализованным представлением «Страсти Христовы».

Церковь в Висе - шедевр в стилле pоккоко

Монстырь Этталь - монастырь 14 века, один из крупнейших памятников барокко на юге Германии.