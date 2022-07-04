Лучшие месяцы для посещения Дворца Херренкимзе - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг озера Кимзе особенно красива. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, здесь тоже приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, хотя и можно насладиться атмосферой дворца, прогулки на свежем воздухе будут менее комфортными из-за низких температур. Однако, даже в холодное время года, внутренние залы дворца остаются доступными для посещения, предлагая уют и роскошь королевских интерьеров.

Дворец Херренкимзе - самый роскошный из замков короля Людовика II, расположенный на острове Херренинзель. Во время экскурсии вы узнаете о жизни короля, увидите великолепные фонтаны и скульптуры, посетите Музей Людовика II и попробуете блюда баварской кухни. Прогулка по парку и возможность покормить диких оленят добавят незабываемых впечатлений. Также можно посетить соседний остров Фрауэнинзель с действующим бенедиктинским монастырем и купить уникальные сувениры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Воплощенное желание короля построить Версаль на баварской земле по великолепию превзошло «образец». Залы гораздо более просторные, кабинеты – более роскошные. Везде витает дух французского абсолютизма. Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор. Искавший уединения Людовик не мог найти лучшего места для замка, чем опустевший после ухода монахов остров Херренинзель («мужской остров»). Дорога ко дворцу Херренкимзе на автомобиле среди пышной баварской природы и затем на корабле по изумрудным водам озера – уже само по себе восхитительное путешествие.

По входному билету во дворец можно посетить и находящийся тут же Музей Людовика II с уникальными экспонатами: крестильной рубашкой короля, его фотографиями, портретами, оригинальной мебелью из Мюнхенской резиденции и макетами «сумасшедших» проектов сказочного короля.

Фонтаны и скульптуры в парке – еще один повод погрузиться в фантазии Людовика II: мифологические персонажи, боги, драконы, полулюди-полуземноводные. В спрятанных от глаза уголках парка можно найти остатки железной дороги, по которой в центр острова доставлялись строительные материалы, а любители природы смогут прямо из рук покормить диких оленят.

На территории острова находится также Музей монастыря августинцев и Музей конституции (именно здесь в 1948 г. состоялась конвенция по разработке конституции ФРГ). При желании тут же можно и отобедать. В меню семейного ресторана, открытого в здании бывшего монастыря, предлагают блюда региональной кухни: сырный паштет «Обатзда», суп с печеночной клецкой, белые колбаски, рыбное ассорти «Херренкимзе» или блюдо-гриль на двоих «Король Людовик II». Пиво исторического пивовара, шнапсы из фруктов, выращенных тут же на острове, и ликеры на травах, изготовленные винокурней соседнего женского бенедектинского монастыря. Особое баварское виски и воздушные десерты, уверена, вас отдельно порадуют.

По желанию мы отправимся на соседний «женский остров» – Фрауэнинзель, где более 1300 лет находится действующий бенедиктинский женский монастырь. Здесь, следуя многолетней монашеской традиции, послушницы изготавливают оригинальный марципан необычных форм: рыбки, цветы, мотивы острова или пряники, в рецепте которых только лучшие ингредиенты: миндаль, грецкие орехи, мед, мука и специи. Эти и другие подарки и сувениры можно купить в монастырской лавке или же, побродив вдоль побережья, посетить аутентичные гончарные или стеклодувные лавочки местных умельцев.

Организационные детали