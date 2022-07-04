Во время экскурсии вы узнаете о жизни короля, увидите великолепные фонтаны и скульптуры, посетите Музей Людовика II и попробуете блюда баварской кухни. Прогулка по парку и возможность покормить диких оленят добавят незабываемых впечатлений.
Также можно посетить соседний остров Фрауэнинзель с действующим бенедиктинским монастырем и купить уникальные сувениры
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Роскошный дворец Херренкимзе
- 📜 Музей Людовика II
- 🌳 Великолепный парк с фонтанами
- 🍽 Баварская кухня
- 🦌 Встреча с дикими оленями
- 🛍 Уникальные сувениры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дворец Херренкимзе
- Музей Людовика II
- Фонтаны и скульптуры
- Музей монастыря августинцев
- Музей конституции
- Бенедиктинский женский монастырь
Описание экскурсии
Воплощенное желание короля построить Версаль на баварской земле по великолепию превзошло «образец». Залы гораздо более просторные, кабинеты – более роскошные. Везде витает дух французского абсолютизма. Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор. Искавший уединения Людовик не мог найти лучшего места для замка, чем опустевший после ухода монахов остров Херренинзель («мужской остров»). Дорога ко дворцу Херренкимзе на автомобиле среди пышной баварской природы и затем на корабле по изумрудным водам озера – уже само по себе восхитительное путешествие.
По входному билету во дворец можно посетить и находящийся тут же Музей Людовика II с уникальными экспонатами: крестильной рубашкой короля, его фотографиями, портретами, оригинальной мебелью из Мюнхенской резиденции и макетами «сумасшедших» проектов сказочного короля.
Фонтаны и скульптуры в парке – еще один повод погрузиться в фантазии Людовика II: мифологические персонажи, боги, драконы, полулюди-полуземноводные. В спрятанных от глаза уголках парка можно найти остатки железной дороги, по которой в центр острова доставлялись строительные материалы, а любители природы смогут прямо из рук покормить диких оленят.
На территории острова находится также Музей монастыря августинцев и Музей конституции (именно здесь в 1948 г. состоялась конвенция по разработке конституции ФРГ). При желании тут же можно и отобедать. В меню семейного ресторана, открытого в здании бывшего монастыря, предлагают блюда региональной кухни: сырный паштет «Обатзда», суп с печеночной клецкой, белые колбаски, рыбное ассорти «Херренкимзе» или блюдо-гриль на двоих «Король Людовик II». Пиво исторического пивовара, шнапсы из фруктов, выращенных тут же на острове, и ликеры на травах, изготовленные винокурней соседнего женского бенедектинского монастыря. Особое баварское виски и воздушные десерты, уверена, вас отдельно порадуют.
По желанию мы отправимся на соседний «женский остров» – Фрауэнинзель, где более 1300 лет находится действующий бенедиктинский женский монастырь. Здесь, следуя многолетней монашеской традиции, послушницы изготавливают оригинальный марципан необычных форм: рыбки, цветы, мотивы острова или пряники, в рецепте которых только лучшие ингредиенты: миндаль, грецкие орехи, мед, мука и специи. Эти и другие подарки и сувениры можно купить в монастырской лавке или же, побродив вдоль побережья, посетить аутентичные гончарные или стеклодувные лавочки местных умельцев.
Организационные детали
- Билеты на кораблик и во дворец для туристов оплачиваются дополнительно на месте: около 8 евро на кораблик; 10 евро во дворец для каждого взрослого. Для детей до 18 лет вход во дворец бесплатный!
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- По запросу возможно провести экскурсию из Мюнхена или окрестностей на комфортабельном лицензированном для перевозки пассажиров авто/микроавтобусе (до 2 человек). Стоимость — от 450 евро: в эту сумму включены услуги гида и водителя, транспортные расходы. Для большего количества человек стоимость согласуется дополнительно.
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Отзывы и рейтинг
Красивое место. Для тех, кто был в парижском Версале, будет, с чем сравнить. Для меня здесь показалось более уютным местом.
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