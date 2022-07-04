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Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере

Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Дворец Херренкимзе - самый роскошный из замков короля Людовика II, расположенный на острове Херренинзель.

Во время экскурсии вы узнаете о жизни короля, увидите великолепные фонтаны и скульптуры, посетите Музей Людовика II и попробуете блюда баварской кухни. Прогулка по парку и возможность покормить диких оленят добавят незабываемых впечатлений.

Также можно посетить соседний остров Фрауэнинзель с действующим бенедиктинским монастырем и купить уникальные сувениры
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Роскошный дворец Херренкимзе
  • 📜 Музей Людовика II
  • 🌳 Великолепный парк с фонтанами
  • 🍽 Баварская кухня
  • 🦌 Встреча с дикими оленями
  • 🛍 Уникальные сувениры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для посещения Дворца Херренкимзе - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг озера Кимзе особенно красива. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, здесь тоже приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, хотя и можно насладиться атмосферой дворца, прогулки на свежем воздухе будут менее комфортными из-за низких температур. Однако, даже в холодное время года, внутренние залы дворца остаются доступными для посещения, предлагая уют и роскошь королевских интерьеров.
Сейчас август — это идеальное время.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере

Что можно увидеть

  • Дворец Херренкимзе
  • Музей Людовика II
  • Фонтаны и скульптуры
  • Музей монастыря августинцев
  • Музей конституции
  • Бенедиктинский женский монастырь

Описание экскурсии

Воплощенное желание короля построить Версаль на баварской земле по великолепию превзошло «образец». Залы гораздо более просторные, кабинеты – более роскошные. Везде витает дух французского абсолютизма. Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор. Искавший уединения Людовик не мог найти лучшего места для замка, чем опустевший после ухода монахов остров Херренинзель («мужской остров»). Дорога ко дворцу Херренкимзе на автомобиле среди пышной баварской природы и затем на корабле по изумрудным водам озера – уже само по себе восхитительное путешествие.

По входному билету во дворец можно посетить и находящийся тут же Музей Людовика II с уникальными экспонатами: крестильной рубашкой короля, его фотографиями, портретами, оригинальной мебелью из Мюнхенской резиденции и макетами «сумасшедших» проектов сказочного короля.

Фонтаны и скульптуры в парке – еще один повод погрузиться в фантазии Людовика II: мифологические персонажи, боги, драконы, полулюди-полуземноводные. В спрятанных от глаза уголках парка можно найти остатки железной дороги, по которой в центр острова доставлялись строительные материалы, а любители природы смогут прямо из рук покормить диких оленят.

На территории острова находится также Музей монастыря августинцев и Музей конституции (именно здесь в 1948 г. состоялась конвенция по разработке конституции ФРГ). При желании тут же можно и отобедать. В меню семейного ресторана, открытого в здании бывшего монастыря, предлагают блюда региональной кухни: сырный паштет «Обатзда», суп с печеночной клецкой, белые колбаски, рыбное ассорти «Херренкимзе» или блюдо-гриль на двоих «Король Людовик II». Пиво исторического пивовара, шнапсы из фруктов, выращенных тут же на острове, и ликеры на травах, изготовленные винокурней соседнего женского бенедектинского монастыря. Особое баварское виски и воздушные десерты, уверена, вас отдельно порадуют.

По желанию мы отправимся на соседний «женский остров» – Фрауэнинзель, где более 1300 лет находится действующий бенедиктинский женский монастырь. Здесь, следуя многолетней монашеской традиции, послушницы изготавливают оригинальный марципан необычных форм: рыбки, цветы, мотивы острова или пряники, в рецепте которых только лучшие ингредиенты: миндаль, грецкие орехи, мед, мука и специи. Эти и другие подарки и сувениры можно купить в монастырской лавке или же, побродив вдоль побережья, посетить аутентичные гончарные или стеклодувные лавочки местных умельцев.

Организационные детали

  • Билеты на кораблик и во дворец для туристов оплачиваются дополнительно на месте: около 8 евро на кораблик; 10 евро во дворец для каждого взрослого. Для детей до 18 лет вход во дворец бесплатный!
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • По запросу возможно провести экскурсию из Мюнхена или окрестностей на комфортабельном лицензированном для перевозки пассажиров авто/микроавтобусе (до 2 человек). Стоимость — от 450 евро: в эту сумму включены услуги гида и водителя, транспортные расходы. Для большего количества человек стоимость согласуется дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала Прин на Кимзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Anna
Огромное спасибо гиду Татьяне. Интересный материал. Много знаний.
Красивое место. Для тех, кто был в парижском Версале, будет, с чем сравнить. Для меня здесь показалось более уютным местом.
Рекомендуем к посещению
Огромное спасибо гиду Татьяне. Интересный материал. Много знаний.
Огромное спасибо гиду Татьяне. Интересный материал. Много знаний.
Огромное спасибо гиду Татьяне. Интересный материал. Много знаний.
Огромное спасибо гиду Татьяне. Интересный материал. Много знаний.
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Е
Прекрасная поездка, спасибо большое Игорю за чудесный день и интересный рассказ,
Прекрасная поездка, спасибо большое Игорю за чудесный день и интересный рассказ,
Прекрасная поездка, спасибо большое Игорю за чудесный день и интересный рассказ,
Прекрасная поездка, спасибо большое Игорю за чудесный день и интересный рассказ,
Прекрасная поездка, спасибо большое Игорю за чудесный день и интересный рассказ,
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О
Отличная экскурсия, Марина замечательный экскурсовод! Очень интересно рассказала, мы узнали очень много интересного и нового! Очень рада что настояла и мы с друзьями воспользовались услугами команды Ирен👍😊
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