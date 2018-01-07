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  4. Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере

Великолепная архитектура, горные пейзажи и погружение в королевский быт Людовика II

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Дворец Херренкимзе – самый роскошный из сказочных замков баварского короля Людовика II, ставший «лебединой песней» непонятого светом гениального романтика.

На экскурсии вы познакомитесь с жизнью искавшего уединения монарха, рассмотрите необычные фонтаны и скульптуры в великолепном парке, попробуете деликатесы баварской кухни и насладитесь необыкновенной природой острова Херренинзель.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере

Что вас ожидает

Воплощенное желание короля построить Версаль на баварской земле по великолепию превзошло «образец». Залы гораздо более просторные, кабинеты – более роскошные. Везде витает дух французского абсолютизма. Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор. Искавший уединения Людовик не мог найти лучшего места для замка, чем опустевший после ухода монахов остров Херренинзель («мужской остров»). Дорога ко дворцу Херренкимзе на автомобиле среди пышной баварской природы и затем на корабле по изумрудным водам озера – уже само по себе восхитительное путешествие.

По входному билету во дворец можно посетить и находящийся тут же Музей Людовика II с уникальными экспонатами: крестильной рубашкой короля, его фотографиями, портретами, оригинальной мебелью из Мюнхенской резиденции и макетами «сумасшедших» проектов сказочного короля.

Фонтаны и скульптуры в парке – еще один повод погрузиться в фантазии Людовика II: мифологические персонажи, боги, драконы, полулюди-полуземноводные. В спрятанных от глаза уголках парка можно найти остатки железной дороги, по которой в центр острова доставлялись строительные материалы, а любители природы смогут прямо из рук покормить диких оленят.

На территории острова находится также Музей монастыря августинцев и Музей конституции (именно здесь в 1948 г. состоялась конвенция по разработке конституции ФРГ). При желании тут же можно и отобедать. В меню семейного ресторана, открытого в здании бывшего монастыря, предлагают блюда региональной кухни: сырный паштет «Обатзда», суп с печеночной клецкой, белые колбаски, рыбное ассорти «Херренкимзе» или блюдо-гриль на двоих «Король Людовик II». Пиво исторического пивовара, шнапсы из фруктов, выращенных тут же на острове, и ликеры на травах, изготовленные винокурней соседнего женского бенедектинского монастыря. Особое баварское виски и воздушные десерты, уверена, вас отдельно порадуют.

По желанию мы отправимся на соседний «женский остров» – Фрауэнинзель, где более 1300 лет находится действующий бенедиктинский женский монастырь. Здесь, следуя многолетней монашеской традиции, послушницы изготавливают оригинальный марципан необычных форм: рыбки, цветы, мотивы острова или пряники, в рецепте которых только лучшие ингредиенты: миндаль, грецкие орехи, мед, мука и специи. Эти и другие подарки и сувениры можно купить в монастырской лавке или же, побродив вдоль побережья, посетить аутентичные гончарные или стеклодувные лавочки местных умельцев.

Что вас ожидает

В цену включены услуги гида с момента встречи.
Место встречи и начала экскурсии: причал, Прин на Кимзе

Возможно проведение экскурсии из Мюнхена или окрестностей на комфортабельном лицензированном для перевозки пассажиров авто/микроавтобусе. Место встречи: по договоренности, как правило от Вашего отеля . Цена от 450 евро, в цену тура включены: экскурсионное сопровождение с момента встречи, услуги водителя и авто для группы из 2 человек. При увеличении количества участников цена согласовывается дополнительно и необязательно увеличивается.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Билеты на кораблик и во дворец для туристов оплачиваются дополнительно на месте: около 8 евро на кораблик; 10 евро во дворец для каждого взрослого. Для детей до 18 лет вход во дворец бесплатный!
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 января 2018
Отличная экскурсия, Марина замечательный экскурсовод! Очень интересно рассказала, мы узнали очень много интересного и нового! Очень рада что настояла и мы с друзьями воспользовались услугами команды Ирен👍😊

Ирена проводит ещё 13 экскурсий

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