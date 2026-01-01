Найдено 4 экскурсии в категории « Озера » в Мюнхене на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 10 часов 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом «Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург» €350 за всё до 7 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма Начало: У причала Прин на Кимзе «Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор» €280 за всё до 5 чел. 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее Посетите уникальный замок Херренкимзее на острове Херренинзель. Узнайте о жизни Людвига II и насладитесь великолепием Баварского моря Начало: Холл Вашего отеля «Побывать в «Баварском Версале» и насладиться красивейшим озером альпийского предгорья, Вы сможете, совершив экскурсию из Мюнхена на красивейшее озеро Баварии Кимзее, где посреди озера – на острове Херренинзель возвышается дворец Херренкимзее» Расписание: ежедневно €480 за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро Начало: Холл Вашего отеля «Во время экскурсии в Берхтесгаден вы увидите снежные скалы, легендарную гору Ватцманн, сочную альпийскую зелень, кристально чистое озеро Кёнигзее» Расписание: ежедневно €490 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мюнхена

Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 11 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март