Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
«Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор»
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Посетите уникальный замок Херренкимзее на острове Херренинзель. Узнайте о жизни Людвига II и насладитесь великолепием Баварского моря
Начало: Холл Вашего отеля
«Побывать в «Баварском Версале» и насладиться красивейшим озером альпийского предгорья, Вы сможете, совершив экскурсию из Мюнхена на красивейшее озеро Баварии Кимзее, где посреди озера – на острове Херренинзель возвышается дворец Херренкимзее»
Расписание: ежедневно
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро
Начало: Холл Вашего отеля
«Во время экскурсии в Берхтесгаден вы увидите снежные скалы, легендарную гору Ватцманн, сочную альпийскую зелень, кристально чистое озеро Кёнигзее»
Расписание: ежедневно
€490 за всё до 4 чел.
