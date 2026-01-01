Мои заказы

Экскурсии к озерам Мюнхена

Найдено 4 экскурсии в категории «Озера» в Мюнхене на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
«Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор»
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Посетите уникальный замок Херренкимзее на острове Херренинзель. Узнайте о жизни Людвига II и насладитесь великолепием Баварского моря
Начало: Холл Вашего отеля
«Побывать в «Баварском Версале» и насладиться красивейшим озером альпийского предгорья, Вы сможете, совершив экскурсию из Мюнхена на красивейшее озеро Баварии Кимзее, где посреди озера – на острове Херренинзель возвышается дворец Херренкимзее»
Расписание: ежедневно
€480 за всё до 4 чел.
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро
Начало: Холл Вашего отеля
«Во время экскурсии в Берхтесгаден вы увидите снежные скалы, легендарную гору Ватцманн, сочную альпийскую зелень, кристально чистое озеро Кёнигзее»
Расписание: ежедневно
€490 за всё до 4 чел.

