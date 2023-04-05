Старая пинакотека Мюнхена — одна из самых впечатляющих картинных галерей мира. Это место, где оживают невероятные истории гениальных художников и их творений.
Предметом нашего разговора станут работы замечательных живописцев, которые считаются подлинными сокровищами Старой пинакотеки.
Предметом нашего разговора станут работы замечательных живописцев, которые считаются подлинными сокровищами Старой пинакотеки.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас отправиться в путешествие по миру истории искусства: тайны и символы, художники и их музы, открытия и новые технологии!
Северное ВозрождениеВы увидите работы великих фламандцев XV века: Рогира Ван дер Вейдана, Ханса Меммлинга, Яна Госсарта. Магия масляных красок их творений манит и создает эффект новой завораживающей реальности. Мы поговорим об их открытиях и высочайшем мастерстве. В зале немецких мастеров мы попробуем прочитать послания великого Дюрера, мастерски зашифрованные в его «Автопортрете» и «Четырех апостолах». Необыкновенные приключения этих картин обязательно станут одной из тем нашей экскурсии.
Итальянское ВозрождениеВ одном зале собраны великие гении: Рафаэль, Боттичелли, Филиппо Липпи — а рядом расположились выдающиеся венецианцы Тициан и Тинторетто. Вы также увидите «Мадонну с гвоздикой» — единственную картину Леонардо да Винчи в Германии.
Вы почувствуете атмосферу Флоренции, в которой взращивались и творили художники, разберетесь, что такое «венецианский колоризм» и какое влияние он оказал на всю историю живописи.
Нидерландские художники XVII века В Старой пинакотеке находится одна из самых больших коллекций живописи великого мастера барокко — Питера Пауля Рубенса, рядом с которым работали Ван Дейк, Ян Брейгель и Якоп Снайдерс.
Занимательно, что в другом голландском городе творил в это же время великий психолог и драматург Рембрандт, секрет живописи которого удалось разгадать только в XX веке. Испанская живописьМы поговорим об испанском гении Эль Греко — предшественнике модернизма, чье яркое воображение и уникальный стиль повлияли на все последующее западное искусство.
Вы увидите знаменитых «Мальчишек» Мурильо. Этот удивительный творец создал новый тип испанской живописи, но продать свои полотна мог только за границу. Именно поэтому в испанских галереях таких картин нет, а в Старой пинакотеке — целых пять! Блистательное французское рококо Наконец, мы разберемся с вами, что же это за удивительный мир — рококо, о котором повествуют полотна Буше и Фрагонара. Мы также узнаем с вами, почему они оказываются такими современными!
Важно знать: Билеты в Старую пинакотеку приобретаются отдельно (взрослый — 7 евро, дети до 18 лет — бесплатно)
Любое Вам удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость входных билетов в галерею (взрослый — 7 евро, дети до 18 лет — бесплатно)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- В холле Старой пинакотеки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любое Вам удобное времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсия «Шедевры Старой пинакотеки» является обзорной. Но если вас интересует определенный художник и его работы, напишите, пожалуйста, об этом.
- Экскурсию можно совместить с пешеходной или авто-пешеходной экскурсией по Мюнхену
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Мюнхена
Индивидуальная
Дарья
Тайны и шарм Мюнхена
Интересные факты, легенды, кулинарные традиции и современная жизнь баварской столицы
На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Сегодня
Завтра
7 апр
9 апр
€79 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ирена
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Искусство мастеров: от Дюрера и Рафаэля до Веласкеса и Рембрандта
у касс в Старой Пинакотеке
12 апр
13 апр
14 апр
15 апр
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Ирена
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Самое загадочное и таинственное из истории города
в районе Одеонсплатц
9 апр
10 апр
12 апр
13 апр
€120 за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии