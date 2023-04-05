Приглашаем вас отправиться в путешествие по миру истории искусства: тайны и символы, художники и их музы, открытия и новые технологии!

Северное ВозрождениеВы увидите работы великих фламандцев XV века: Рогира Ван дер Вейдана, Ханса Меммлинга, Яна Госсарта. Магия масляных красок их творений манит и создает эффект новой завораживающей реальности. Мы поговорим об их открытиях и высочайшем мастерстве. В зале немецких мастеров мы попробуем прочитать послания великого Дюрера, мастерски зашифрованные в его «Автопортрете» и «Четырех апостолах». Необыкновенные приключения этих картин обязательно станут одной из тем нашей экскурсии.

Итальянское ВозрождениеВ одном зале собраны великие гении: Рафаэль, Боттичелли, Филиппо Липпи — а рядом расположились выдающиеся венецианцы Тициан и Тинторетто. Вы также увидите «Мадонну с гвоздикой» — единственную картину Леонардо да Винчи в Германии.

Вы почувствуете атмосферу Флоренции, в которой взращивались и творили художники, разберетесь, что такое «венецианский колоризм» и какое влияние он оказал на всю историю живописи.

Нидерландские художники XVII века В Старой пинакотеке находится одна из самых больших коллекций живописи великого мастера барокко — Питера Пауля Рубенса, рядом с которым работали Ван Дейк, Ян Брейгель и Якоп Снайдерс.

Занимательно, что в другом голландском городе творил в это же время великий психолог и драматург Рембрандт, секрет живописи которого удалось разгадать только в XX веке. Испанская живописьМы поговорим об испанском гении Эль Греко — предшественнике модернизма, чье яркое воображение и уникальный стиль повлияли на все последующее западное искусство.

Вы увидите знаменитых «Мальчишек» Мурильо. Этот удивительный творец создал новый тип испанской живописи, но продать свои полотна мог только за границу. Именно поэтому в испанских галереях таких картин нет, а в Старой пинакотеке — целых пять! Блистательное французское рококо Наконец, мы разберемся с вами, что же это за удивительный мир — рококо, о котором повествуют полотна Буше и Фрагонара. Мы также узнаем с вами, почему они оказываются такими современными!

Важно знать: Билеты в Старую пинакотеку приобретаются отдельно (взрослый — 7 евро, дети до 18 лет — бесплатно)