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Исторический центр и Нимфенбург

5
1 отзыв
Светлана М.
Светлана М. – Гид из Мюнхена
Мюнхен хорошо рассматривать не только пешком, но и сидя в автомобиле 🚘.

Вместе с гидом вы увидите отдаленные от центра города места.

Вас ждет поездка и прогулка 👣 по исторической части баварской столицы ⭐️.

Королевская резиденция Нимфенбург, пивная Хофбройхаус, величественный собор Фрауэнкирхе, Людвигштрассе – часть достопримечательностей 🏛️, с которыми вы познакомитесь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €160 за экскурсию

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Исторический центр и Нимфенбург
Исторический центр и Нимфенбург

Что вы увидите

  • Нимфенбург (летняя резиденция баварских королей)
  • Королевская площадь
  • квартал БМВ
  • Олимпийский парк
  • Швабинг
  • Людвигштрассе
  • квартал
  • где жил Гитлер
  • улицы в стиле модерн
  • Мариинплац
  • Одеонсплац
  • золотая тропинка
  • Фрауэнкирхе
Авто-пешеходная экскурсия ⛳ по Мюнхену длится 3 часа. Примерно два часа на автомобиле 🚘, полтора часа пешком.
Во время авточасти мы проезжаем главные достопримечательности 🏛️ города, которые находятся не в пешеходной доступности от центра: Нимфенбург (летняя резиденция баварских королей), Королевская площадь, квартал БМВ, Олимпийский парк 🌳, Швабинг, Людвигштрассе — улица во флорентийском стиле, квартал, где жил Гитлер, улицы в стиле модерн.
Вы узнаете много интересного — от истории 📖 образования Мюнхена в 12 веке (уникальное сплетение интересов привело к созданию города на месте поселения монахов), тридцатилетеней войны, до современности. Услышите о Федоре Тютчеве и Генрихе Гейне, о Вительсбахах и национал-социализме.
Не обойдем вниманием Гитлера, Ленина…
Конечно, восхитимся стилем модерн, заглянем в пивные и поговорим о законах…
В пешеходной части главное — средневековые кварталы, Мариинплац, Одеонсплац, золотая тропинка, Фрауэнкирхе…
Увидим дворцы 17 — 19 веков, заглянем в небольшие дворики Мюнхена.
В облике города и его истории есть что-то завораживающее, притягательное. Я надеюсь донести до Вас часть этой притягательности и восторга. Мюнхен — город 🏙️ магнит, кто попал сюда в первый раз, обязательно вернется во второй и в третий…
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Исторический центр и Нимфенбург
Исторический центр и Нимфенбург
Исторический центр и Нимфенбург
Исторический центр и Нимфенбург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана М.
Светлана М.
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1 отзыв оставили туристы

Светлана М. проводит ещё 3 экскурсии

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