Авто-пешеходная экскурсия ⛳ по Мюнхену длится 3 часа. Примерно два часа на автомобиле 🚘, полтора часа пешком.

Во время авточасти мы проезжаем главные достопримечательности 🏛️ города, которые находятся не в пешеходной доступности от центра: Нимфенбург (летняя резиденция баварских королей), Королевская площадь, квартал БМВ, Олимпийский парк 🌳, Швабинг, Людвигштрассе — улица во флорентийском стиле, квартал, где жил Гитлер, улицы в стиле модерн.

Вы узнаете много интересного — от истории 📖 образования Мюнхена в 12 веке (уникальное сплетение интересов привело к созданию города на месте поселения монахов), тридцатилетеней войны, до современности. Услышите о Федоре Тютчеве и Генрихе Гейне, о Вительсбахах и национал-социализме.

Не обойдем вниманием Гитлера, Ленина…

Конечно, восхитимся стилем модерн, заглянем в пивные и поговорим о законах…

В пешеходной части главное — средневековые кварталы, Мариинплац, Одеонсплац, золотая тропинка, Фрауэнкирхе…

Увидим дворцы 17 — 19 веков, заглянем в небольшие дворики Мюнхена.

В облике города и его истории есть что-то завораживающее, притягательное. Я надеюсь донести до Вас часть этой притягательности и восторга. Мюнхен — город 🏙️ магнит, кто попал сюда в первый раз, обязательно вернется во второй и в третий…