1 отзыв оставили туристы

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Аугсбург – римский город в Баварии

3
1 отзыв
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Аугсбург – римский город в Баварии
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €80 за человека

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Аугсбург – римский город в Баварии
Аугсбург – римский город в Баварии
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ с переездом на общественном транспорте.
Основанный римскими легионерами, сегодня Аугсбург – один из самых древних, после Трира, городов Германии. Аугсбург, уютно расположенный на реках Лех и Вертах, за свою почти двухтысячелетнюю историю 📖 переживал взлеты и падения, был местом проведения имперских съездов и резиденции императоров. В эпоху Возрождения Аугсбург стал важнейшим европейским центром торговли, благодаря выгодному географическому положению.
Во время экскурсии 🧭 по Аугсбургу вас ждет знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ города, а также посещение особого квартала – Фугерай- квартала для бедных и малообеспеченных жителей города. Фугерай имеет свои стены, внутренний дворик, фонтаны и церковь ⛪. Давайте посетим этот особенный уголок Аугсбурга, откроем средневековую калитку, увидим уютный, словно заснувший в столетиях, уголок средневековой Европы, застывший в камне!
Что входит
  • проезд
  • гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Начало 26 пути железнодорожного вокзала Мюнхена.
Место завершения
🏁 Железнодорожный вокзал Мюнхена
Аугсбург – римский город в Баварии
Аугсбург – римский город в Баварии
Аугсбург – римский город в Баварии
Аугсбург – римский город в Баварии

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна З.
Анна З.
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1 отзыв оставили туристы

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