1 отзыв оставили туристы

Групповая пешеходная экскурсия ⛳ с переездом на общественном транспорте.

Основанный римскими легионерами, сегодня Аугсбург – один из самых древних, после Трира, городов Германии. Аугсбург, уютно расположенный на реках Лех и Вертах, за свою почти двухтысячелетнюю историю 📖 переживал взлеты и падения, был местом проведения имперских съездов и резиденции императоров. В эпоху Возрождения Аугсбург стал важнейшим европейским центром торговли, благодаря выгодному географическому положению.

Во время экскурсии 🧭 по Аугсбургу вас ждет знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ города, а также посещение особого квартала – Фугерай- квартала для бедных и малообеспеченных жителей города. Фугерай имеет свои стены, внутренний дворик, фонтаны и церковь ⛪. Давайте посетим этот особенный уголок Аугсбурга, откроем средневековую калитку, увидим уютный, словно заснувший в столетиях, уголок средневековой Европы, застывший в камне!