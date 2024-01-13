1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Почувствовать себя принцессой в европейском городе
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€290 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 января 2024Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
- ААнонина23 декабря 2023Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую
- ААнна23 декабря 2023Мы гуляли по Пинакотеке с Натальей, очень понравилась подача, материал. Было увлекательно, иногда захватывающе и даже до мурашек! Всем советуем посещать галерею именно с гидом, совсем иначе смотришь на произведения искусства.
- ААнна1 ноября 2023Сегодня мы провели чудесное время в компании замечательного гида Татьяны. Наша группа включала в себя подростков 12 и 16 лет.
- PPeter24 августа 2023Ольга - прекрасный экскурсовод и искусствовед. Ее рассказ о Синем Всаднике раскрыл масштабы обеднения, и открыл много интересных имен помимо самого
- ТТатьяна12 мая 2023Огромное спасибо Ирене за оперативную организацию экскурсионной программы. Гид Татьяна из команды Ирены - великолепный, увлеченный и увлекающий профессионал с глубочайшими знаниями и чуткостью к гостям города. Большое спасибо! Обязательно продолжим!
- ААндрей18 октября 2021В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует
- ААнна6 ноября 2018Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Помимо того, что она показала нам много жемчужин югендштиля и рассказала про них, также
- ААлия29 августа 2018Интересная, очень информативная экскурсия! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Искусство и музеи»
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