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мы услышали множество историй про тот исторический период, когда зародился и расцвёл данный стиль. Будто бы мы оказались в районе Шваббинг сто лет назад: какие исторические персоналии ходили по этим улицам, где они собирались, где работали, ели, проводили свой досуг. Получилось полное погружение в эпоху, и Мюнхен открылся и очаровал нас с ещё одной стороны. К сожалению, оказалась закрыта прекрасная Erlöser Kirche. На экскурсии я была со взрослой дочерью, которая сейчас учится в Мюнхене и не особо интересуется темой модерна в архитектуре, пошла со мной за компанию. На следующий день я уехала домой, а она почти сразу прислала мне фото и видео из этой церкви - сходила туда после уже сама:) Может быть, благодаря Ольге появился на свете еще один любитель модерна:)