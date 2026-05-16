Почему Мюнхен — а не Берлин, Гамбург, столицы старых империй? Мы исследуем вместе путь Гитлера и познакомимся с историей и зарождением национал-социализма в Мюнхене. Постараемся понять, как появилась партия НСДАП, кто поддерживал фюрера и почему он имел большой успех. И вместе попробуем разобраться в истории, которая до сих пор остаётся загадкой для многих людей.

Описание экскурсии

Штернекерброй — место первой партийной сцены. В почти забытой сегодня пивной и проходили первые собрания немецкой рабочей партии. Отсюда начинается история превращения маргинального кружка в массовое движение.

Хофбройхаус. Следующий этап — уже не камерные встречи, а массовые митинги. Партия получает имя НСДАП и формулирует программу из 25 пунктов. Мы обсудим силу публичного пространства, пивные как политическую сцену и формирование культа лидера.

Максимилианштрассе, отель Vier Jahreszeiten — район элит, роскоши и закрытых кругов. Мы поговорим о тайных обществах, убийстве Курта Айзнера и о том, как радикальные идеи находят поддержку не только внизу, но и в высших слоях.

Одеонсплац и Фельдхеррнхалле — место провалившегося путча 9 ноября 1923 года. Здесь марш был остановлен, здесь пролилась кровь. И именно здесь поражение позже превратилось в миф и культ национал-социалистического движения.

Вискардигассе. Я расскажу о людях, которые не хотели подчиняться ритуалу нацистского приветствия и выбирали обходной путь.

Каролиненплац — район представительских вилл и салонов. Я познакомлю вас с историей издательской четы Брукманнов и того, как Гитлер получает доступ к элитам, деньгам и влиянию.

Площадь жертв национал-социализма — центральное мемориальное пространство Мюнхена. Вспомним о жертвах и выясним, почему признание многих из них произошло лишь десятилетия спустя.

Дом немецких врачей. Тут нас ждёт разговор о расовой гигиене, евгенике и программе «T-4». И о том, как преступления оформлялись как административное решение.

Кёнигсплац — место партийных ритуалов, храмов и символической архитектуры власти. И одновременно — современное пространство памяти.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 14 лет.