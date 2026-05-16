Мои заказы

Мюнхен. Эпоха Третьего рейха

Выяснить, почему именно Мюнхен стал колыбелью движения, которое привело Европу к катастрофе
Почему Мюнхен — а не Берлин, Гамбург, столицы старых империй? Мы исследуем вместе путь Гитлера и познакомимся с историей и зарождением национал-социализма в Мюнхене.

Постараемся понять, как появилась партия НСДАП, кто поддерживал фюрера и почему он имел большой успех. И вместе попробуем разобраться в истории, которая до сих пор остаётся загадкой для многих людей.
Мюнхен. Эпоха Третьего рейха
Мюнхен. Эпоха Третьего рейха
Мюнхен. Эпоха Третьего рейха

Описание экскурсии

Штернекерброй — место первой партийной сцены. В почти забытой сегодня пивной и проходили первые собрания немецкой рабочей партии. Отсюда начинается история превращения маргинального кружка в массовое движение.

Хофбройхаус. Следующий этап — уже не камерные встречи, а массовые митинги. Партия получает имя НСДАП и формулирует программу из 25 пунктов. Мы обсудим силу публичного пространства, пивные как политическую сцену и формирование культа лидера.

Максимилианштрассе, отель Vier Jahreszeiten — район элит, роскоши и закрытых кругов. Мы поговорим о тайных обществах, убийстве Курта Айзнера и о том, как радикальные идеи находят поддержку не только внизу, но и в высших слоях.

Одеонсплац и Фельдхеррнхалле — место провалившегося путча 9 ноября 1923 года. Здесь марш был остановлен, здесь пролилась кровь. И именно здесь поражение позже превратилось в миф и культ национал-социалистического движения.

Вискардигассе. Я расскажу о людях, которые не хотели подчиняться ритуалу нацистского приветствия и выбирали обходной путь.

Каролиненплац — район представительских вилл и салонов. Я познакомлю вас с историей издательской четы Брукманнов и того, как Гитлер получает доступ к элитам, деньгам и влиянию.

Площадь жертв национал-социализма — центральное мемориальное пространство Мюнхена. Вспомним о жертвах и выясним, почему признание многих из них произошло лишь десятилетия спустя.

Дом немецких врачей. Тут нас ждёт разговор о расовой гигиене, евгенике и программе «T-4». И о том, как преступления оформлялись как административное решение.

Кёнигсплац — место партийных ритуалов, храмов и символической архитектуры власти. И одновременно — современное пространство памяти.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 14 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Изарских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 189 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
читать дальшеуменьшить

я объясняю, почему это важно, кто за этим стоял и какие судьбы скрываются за архитектурой и артефактами. Вся информация основана на достоверных источниках и материалах городских архивов, а подача —лёгкая, живая, с реальными деталями и эмоциями. Вы получите проверенные исторические факты, а не «туристические легенды»; атмосферу, погружающую в эпоху; ответы на любые вопросы — от Людвига II до пивной культуры; и индивидуальный подход — для семей, школьников, индивидуальных путешественников и групп.

Входит в следующие категории Мюнхена

Похожие экскурсии на «Мюнхен. Эпоха Третьего рейха»

Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Пешая
2 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
€90 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
Завтра в 09:00
18 мая в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: На Мариенплатц
18 мая в 09:00
19 мая в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Мюнхен за час
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен за час
Добро пожаловать в Мюнхен! За час вы узнаете о богатой истории города, пивной культуре и легендах, которые делают столицу Баварии уникальной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€60 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мюнхене
-10%
до 5 июня
от €171 за экскурсию