Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Поможем вам добраться до горнолыжного курорта Австрии из аэропорта или города Мюнхен и обратно.

​По пути расскажем много полезной и интересной информации по вашим запросам, подскажем что, где и как лучше сделать/купить/найти и прочее.

Можем сделать остановку бесплатно в магазине или там, где потребуется. Сообщайте в заявке!

По территории Австрии в машине действует WI-FI.

И другие пожелания тоже учтем. Пишите.

Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек!

Укажите кол-во в заявке для индивидуального расчета.