Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

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Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии

Anna B.
Anna B. – Гид из Мюнхена
По пути мы можем сделать бесплатную остановку, ответить на все ваши вопросы, помочь советом.

Также в автомобиле 🚘 работает WI-FI, так что, вы не заметите как пролетит время.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
Поможем вам добраться до горнолыжного курорта Австрии из аэропорта или города Мюнхен и обратно.
​По пути расскажем много полезной и интересной информации по вашим запросам, подскажем что, где и как лучше сделать/купить/найти и прочее.
Можем сделать остановку бесплатно в магазине или там, где потребуется. Сообщайте в заявке!
По территории Австрии в машине действует WI-FI.
И другие пожелания тоже учтем. Пишите.
Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек!
Укажите кол-во в заявке для индивидуального расчета.
Что входит
  • Предоплата трансфера
  • По территории Австрии в машине — WI-FI
Начало
🚩 Nordallee 25, 85356 München, Германия
Место завершения
🏁 Отель
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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