2 отзыва оставили туристы

В пешеходной части экскурсии 🧭 мы совершим прогулку 👣 по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое...
Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция Виттельсбахов...
Во время экскурсии вы узнаете:
Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре;
Что в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус нельзя купить ни за какие деньги;
Почему самая большая коллекция картин Василия Кандинского находится в Мюнхене;
Где и как проходил Пивной путч 1923 года;
почему только шесть концернов имеют право продавать свое пиво на Октоберфесте;
Какие тайны скрывает баварский национальный костюм;
кого концерн БМВ считает своим главным конкурентом в современном мире.
А главное — все увидите своими глазами!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (цена зависит от количества человек)
Начало
🚩 У Вашего отеля
Место завершения
🏁 По желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.