2 отзыва оставили туристы

В пешеходной части экскурсии 🧭 мы совершим прогулку 👣 по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое...

Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция Виттельсбахов...

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре;

Что в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус нельзя купить ни за какие деньги;

Почему самая большая коллекция картин Василия Кандинского находится в Мюнхене;

Где и как проходил Пивной путч 1923 года;

почему только шесть концернов имеют право продавать свое пиво на Октоберфесте;

Какие тайны скрывает баварский национальный костюм;

кого концерн БМВ считает своим главным конкурентом в современном мире.

А главное — все увидите своими глазами!