2 отзыва оставили туристы

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Путешествие во времени – авто-пешеходная прогулка по Мюнхену

5
2 отзыва
Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Вы отправитесь на большую экскурсию ⛳ по Мюнхену, состоящую из двух частей.

На пешеходной прогулке 👣 вы познакомитесь со всеми главными символами исторического центра.

Вы посетите центральную площадь города Мариенплатц со Старой и Новой Ратушами, побываете в знаменитой на весь мир пивной Хофбройхаус, а также увидите много интересного.

На машине мы познакомимся с более отдалёнными местами города, например, дворцом Нимфенбург и комплексом БМВ.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Путешествие во времени – авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
Путешествие во времени – авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
В пешеходной части экскурсии 🧭 мы совершим прогулку 👣 по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое...
Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция Виттельсбахов...

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре;
  • Что в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус нельзя купить ни за какие деньги;
  • Почему самая большая коллекция картин Василия Кандинского находится в Мюнхене;
  • Где и как проходил Пивной путч 1923 года;
  • почему только шесть концернов имеют право продавать свое пиво на Октоберфесте;
  • Какие тайны скрывает баварский национальный костюм;
  • кого концерн БМВ считает своим главным конкурентом в современном мире.
А главное — все увидите своими глазами!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (цена зависит от количества человек)
Начало
🚩 У Вашего отеля
Место завершения
🏁 По желанию
Путешествие во времени – авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
Путешествие во времени – авто-пешеходная прогулка по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Т.
Дарья Т.
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2 отзыва оставили туристы

Дарья Т. проводит ещё 5 экскурсий

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