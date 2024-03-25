В Владимир Выгодный трансфер в Мюнхене Спасибо большое за трансфер! Татьяна не только отличный водитель, но и замечательный рассказчик! Обязательно обращусь в следующий раз, когда буду в Мюнхене!

О Ольга Трансфер в Мюнхене читать дальше путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам. " Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие! Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в

М Максим Трансфер в Мюнхене Супер

М Марина Трансфер в Мюнхене Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!

И Ирина Трансфер в Мюнхене У нас был трансфер в Мюнхене, вежливый и пунктуальный водитель Лев помог нам решить все неожиданно возникшие проблемы, спасибо, рекомендую

И Ирина Трансфер в Мюнхене Остались очень довольны трансфером, внимательный, отзывчивый и пунктуальный водитель Лев, рекомендую трансфер этой компании - быстро, надежно, позитивно.