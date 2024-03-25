Мои заказы

Трансфер в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Мюнхене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Трансфер в Мюнхене
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
«Для трансфера можно заказать авто любого класса – легковой автомобиль для 1-3 человек, микроавтобуса от 4 до 8 пассажиров до 49-местного автобуса»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 00:00
25 сен в 00:00
€120 за всё до 3 чел.
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из/в Мюхена на/с горнолыжные курорты Австрии
Начало: Nordallee 25, 85356 München, Германия
«Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    25 марта 2024
    Выгодный трансфер в Мюнхене
    Спасибо большое за трансфер! Татьяна не только отличный водитель, но и замечательный рассказчик! Обязательно обращусь в следующий раз, когда буду в Мюнхене!
  • О
    Ольга
    30 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в
    читать дальше

    путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам. " Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие!

  • М
    Максим
    9 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Супер
  • М
    Марина
    3 мая 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
  • И
    Ирина
    31 января 2018
    Трансфер в Мюнхене
    У нас был трансфер в Мюнхене, вежливый и пунктуальный водитель Лев помог нам решить все неожиданно возникшие проблемы, спасибо, рекомендую
  • И
    Ирина
    31 января 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Остались очень довольны трансфером, внимательный, отзывчивый и пунктуальный водитель Лев, рекомендую трансфер этой компании - быстро, надежно, позитивно.
  • П
    Полина
    29 января 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Добрый день! 26 января 2018 ездили из Мюнхена в замки Хоеншвангау, Нойшванштайн, Линдерхоф. С сопровождающим водителем Игорем. По времени и комфорту все идеально! А информации и исторической и "бытовой" с избытком! Спасибо огромное! Полина Садковкина.

