Зальцбург – это уникальный во всех отношениях город 🏙️. Вы окунётесь в магическую атмосферу всемирно известного города Моцарта и навсегда останетеcь в плену его волшебных чар. Гармоничное сочетание ландшафта и архитектуры, искусства и культуры, а также традиции и современности на миниатюрной территории создаёт неповторимое очарование Зальцбурга.

Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города, поднимитесь на самую старую крепость средней Европы, посетите дворец Мирабель с его восхитительным парком и оранжереей, загородный дворец Хеллабрунн с его потешными фонтанами.

Крепость Хоэнзальцбург - 11 века- самяабольшая и полностью сохранившаяся средневековая крепость в Центральной Европе, являющаяся символом Зальцбурга. В крепость можно подняться на удобном фуникулёре.

Дворец Мирабель известен своей богатой историей 📖. Мраморный зал, бывший Парадный зал князей-архиепископов, в наши дни считается одним из „самых красивых 🤩 залов бракосочетаний в мире“. Здесь в своё время музицировали отец Леопольд Моцарт и его дети Вольфганг и Наннерль. Сейчас в этом зале регулярно проходят бракосочетания, заседания и чествования. В Мраморном зале также устраиваются замечательные Дворцовые концерты Мирабель.

Парк Мирабель – барочный декоративный парк 🌳 в центре города.

Особое месторасположение парка, оптически ориентированного на кафедральный собор и крепость, производит грандиозный эффект и одновременно включает его в общую картину исторического облика города.

Дворец Хельбрунн – загородный дворец зальцбургских князей-архиепископов. Более 400 лет он восхищает и удивляет своих гостей потешными фонтанами. Уникальное событие с немалым эффектом сюрприза!

Ресторан бенедиктинского аббатства Св. Петра – самый старый ресторан в Европе, основанный в 803 г. и находящийся в скале. По желанию можно заранее резервировать стол.