Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
На экскурсии 🧭 вы посетите дворец Мирабель и его восхитительный парк 🌳, побываете в загородном дворце Хеллабрунн и увидите его потешные фонтаны, а также сможете отобедать в старейшем ресторане Европы, который находится на холме.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €420 за экскурсию

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Зальцбург
Зальцбург

Что вы увидите

  • Дворец Мирабель
  • Крепость Хоэнзальцбург
  • Парк Мирабель
  • Дворец Хельбрунн
Зальцбург – это уникальный во всех отношениях город 🏙️. Вы окунётесь в магическую атмосферу всемирно известного города Моцарта и навсегда останетеcь в плену его волшебных чар. Гармоничное сочетание ландшафта и архитектуры, искусства и культуры, а также традиции и современности на миниатюрной территории создаёт неповторимое очарование Зальцбурга.
Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города, поднимитесь на самую старую крепость средней Европы, посетите дворец Мирабель с его восхитительным парком и оранжереей, загородный дворец Хеллабрунн с его потешными фонтанами.
Крепость Хоэнзальцбург - 11 века- самяабольшая и полностью сохранившаяся средневековая крепость в Центральной Европе, являющаяся символом Зальцбурга. В крепость можно подняться на удобном фуникулёре.
Дворец Мирабель известен своей богатой историей 📖. Мраморный зал, бывший Парадный зал князей-архиепископов, в наши дни считается одним из „самых красивых 🤩 залов бракосочетаний в мире“. Здесь в своё время музицировали отец Леопольд Моцарт и его дети Вольфганг и Наннерль. Сейчас в этом зале регулярно проходят бракосочетания, заседания и чествования. В Мраморном зале также устраиваются замечательные Дворцовые концерты Мирабель.
Парк Мирабель – барочный декоративный парк 🌳 в центре города.
Особое месторасположение парка, оптически ориентированного на кафедральный собор и крепость, производит грандиозный эффект и одновременно включает его в общую картину исторического облика города.
Дворец Хельбрунн – загородный дворец зальцбургских князей-архиепископов. Более 400 лет он восхищает и удивляет своих гостей потешными фонтанами. Уникальное событие с немалым эффектом сюрприза!
Ресторан бенедиктинского аббатства Св. Петра – самый старый ресторан в Европе, основанный в 803 г. и находящийся в скале. По желанию можно заранее резервировать стол.
Что входит
  • Русскоговорящий профессиональный гид
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты в замки, дворцы, крепости, музеи, фуникулёр
  • € 12, 20 (взрослый)
  • € 7, 00 (6-15 лет)
Начало
🚩 Холл Вашего отеля
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля или центр города
Зальцбург
Зальцбург
Зальцбург
Зальцбург
Зальцбург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

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