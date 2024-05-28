Экскурсии по Мюнхену на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
120 за всё до 3 чел.
«Божественное» пиво и монастырские традиции
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
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    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
    Экскурсию проводила Татьяна. Всё понравилось! После экскурсии Татьяна ещё прислала информацию о том, куда можно написать запрос о советских военнопленных для поиска сведений о своих родственниках. Отельное спасибо за это!
  • В
    Владимир
    25 марта 2024
    Выгодный трансфер в Мюнхене
    Спасибо большое за трансфер! Татьяна не только отличный водитель, но и замечательный рассказчик! Обязательно обращусь в следующий раз, когда буду в Мюнхене!
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • В
    Виталий
    31 августа 2023
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Светлана суперпрофессионал, больше добавить нечего
  • E
    Eugenia
    1 августа 2023
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Добрый день. Огромное спасибо вам за наш тур. Татьяна необыкновенная гид. Много интересных фактов и историй. Наша группа в восторге. Тур был просто прекрасный! Еще раз огромное спасибо Вам, Татьяне и Льву за прекрасную и очень интересную экскурсию! С уважением, Евгения
  • М
    Марина
    9 декабря 2022
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Превосходно!!!! Огромная благодарность организатору Ирене! Еще до начала экскурсии- ответила на все вопросы. Помогла сориентироваться с выбором гостиницы. Всегда была
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    на связи! Экскурсия была очень познавательной, и очень интересной! В Мюнхене не в первый раз, но настолько впечатлилась рассказами, что, еще не уехав- захотелось вернуться снова и посетить те места, о которых узнали на экскурсии.

  • J
    Julija
    16 мая 2022
    Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На машине»

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  4. Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
  5. Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
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  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 480. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 128 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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