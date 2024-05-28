1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
- ААлександр24 апреля 2024Экскурсию проводила Татьяна. Всё понравилось! После экскурсии Татьяна ещё прислала информацию о том, куда можно написать запрос о советских военнопленных для поиска сведений о своих родственниках. Отельное спасибо за это!
- ВВладимир25 марта 2024Спасибо большое за трансфер! Татьяна не только отличный водитель, но и замечательный рассказчик! Обязательно обращусь в следующий раз, когда буду в Мюнхене!
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- ВВиталий31 августа 2023Светлана суперпрофессионал, больше добавить нечего
- EEugenia1 августа 2023Добрый день. Огромное спасибо вам за наш тур. Татьяна необыкновенная гид. Много интересных фактов и историй. Наша группа в восторге. Тур был просто прекрасный! Еще раз огромное спасибо Вам, Татьяне и Льву за прекрасную и очень интересную экскурсию! С уважением, Евгения
- ММарина9 декабря 2022Превосходно!!!! Огромная благодарность организатору Ирене! Еще до начала экскурсии- ответила на все вопросы. Помогла сориентироваться с выбором гостиницы. Всегда была
- JJulija16 мая 2022Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На машине»
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