1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
- ООльга25 мая 2024Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
- ААртём20 мая 2024Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Фрауэнкирхе»
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