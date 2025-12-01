D Druchenko Свидание с Нюрнбергом Остались в восторге от экскурсовода, благодаря ей влюбились в город несмотря на дождичок, узнали много нового и интересного!

М Мария Нюрнберг сквозь века Экскурсия с Борисом была прекрасна. Его глубокие знания и простота изложения просто потрясают. Бортс проходил с нами даже больше, чем планировалось, и чувствовалось, что ему доставляет удовольствие знакомить нас с городом и историей.

Будем рекомендовать Бориса всем друзьям.

Д Денис Личное свидание с Нюрнбергом Вероника познакомила с городом и его особенностями, ответила на вопросы и показала разные местечки. Отлично для первого знакомства с городом. Рекомендую!

Н Наталья Свидание с Нюрнбергом Милая, очаровательная женщина, бывшая моя соотечественница🫶🏻 рассказала много интересного. Мы душевно провели время! Спасибо 🙏🥰 Давно пользуюсь экскурсиями данной компании. Очень удобный и интересный формат. Иногда бывает много участников и это весело, а иногда ты бываешь один и тогда экскурсия из групповой превращается в индивидуальную. Так и случилось со мной в Нюрнберге. На экскурсии я была совершенно одна. Тем не менее гид отработал со мной на 200 процентов!

А Александр Нюрнберг сквозь века Все отлично. Организатор полностью погружен в тему. Провели существенно больше времени чем рассчитывали:)

В Валерия Нюрнберг сквозь века Экскурсия была просто великолепной, насыщенной многими историческими фактами! Мы большие любители истории и поэтому нам понравилось очень! Мы успели узнать город за время, проведенное с Борисом, и потом с удовольствием прогуливались уже самостоятельно - нам все понравилось! Борис - уникальный человек, историк, пишет интересные статьи - если любите глубокие экскурсии, Вам к нему!

Е Екатерина Личное свидание с Нюрнбергом Прекрасный Нюрнберг! Прекрасная гид Вероника! Было очень интересно, познавательно, интерактивно, т. к. Вероника не только много рассказывала, но и задавала интересные вопросы - головоломки нам, которые я теперь пересказываю дома. Очень рекомендую!

Ю Юлия Личное свидание с Нюрнбергом Остались очень довольны экскурсией по Нюрнбергу. Экскурсовод Вероника очень доброжелательная, сразу же нашла общий язык и со взрослыми, и с детьми. Интересный рассказ, ответы на все вопросы. Порекомендовала места для посещения.

И Ирина Нюрнберг сквозь века Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Борис заинтересовал с первых минут. Несмотря на жару, время прошло незаметно. Большое спасибо за интересный материал, красивые локации!

О Ольга Личное свидание с Нюрнбергом Замечательный гид. Были всей семьёй, с двумя подростками. Они были в восторге. Это говорит о многом.

Y Yakov Нюрнберг сквозь века Были на экскурсии с Борисом в Нюрнберге. Экскурсия была не только познавательной, но и очень увлекательной. Борис умеет увлечь аудиторию и ответить на любые вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время!

О Ольга Свидание с Нюрнбергом Замечательный экскурсовод Вероника! Легко, интересно, без лишней загрузки датами, которые, как правило, быстро улетучиваются. Истории и факты легко запомнились. 2 часа пролетели незаметно))

А Алексей Свидание с Нюрнбергом

А Алексей Свидание с Нюрнбергом Был на экскурсии 19 июля, групповая экскурсия превратилась в индивидуальную, т. к. я бал один. В свободном формате мы спокойно прогулялись по самым знаковым местам Нюрнберга с рассказами о тех или иных событиях. По ходу экскурсии получил много информации о местах, куда можно сходить дополнительно, что где купить, и где можно поужинать. Для первого знакомства с городом очень рекомендую!

О Ольга Как железная дорога прославила Нюрнберг Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в Нюрнберге, узнали много новых и любопытных фактов. Маршрут не очень долгий и где-то около километра надо пройти пешком. Много наглядного материала и в общем время очень быстро пролетело и было интересно и информативно. Григорий дает место и время для вопросов. В общем, рекомендую

Н Николай Нюрнберг сквозь века Борис, огромное спасибо за экскурсию! Очень здорово!

O Oleg Как железная дорога прославила Нюрнберг Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами. Мы узнали много нового о первой железной дороге в Германии и о том, как её история связана с Нюрнбергом и Баварией. Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию!

О Ольга Свидание с Нюрнбергом Очень понравилась экскурсовод Вероника!

S Sergey Свидание с Нюрнбергом Спасибо экскурсоводу за замечательное знакомство с городом и его историей!

А Артем Свидание с Нюрнбергом Интересно,легко и доступно, несмотря на настоящую летнюю жару свидание с Нюрнбергом удалось! Вероника не перегружает экскурсию лишними датами и информацией,так что время пролетает незаметно. Спасибо!