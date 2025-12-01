Индивидуальная
до 15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг: индивидуальная экскурсия по городу
Прогулка по Нюрнбергу подарит вам незабываемые впечатления: от средневековой архитектуры до местных деликатесов. Узнайте историю города и его легенды
Начало: В районе вокзала Нюрнберга
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDruchenko1 декабря 2025Остались в восторге от экскурсовода, благодаря ей влюбились в город несмотря на дождичок, узнали много нового и интересного!
- ММария27 ноября 2025Экскурсия с Борисом была прекрасна. Его глубокие знания и простота изложения просто потрясают. Бортс проходил с нами даже больше, чем планировалось, и чувствовалось, что ему доставляет удовольствие знакомить нас с городом и историей.
Будем рекомендовать Бориса всем друзьям.
- ДДенис12 ноября 2025Вероника познакомила с городом и его особенностями, ответила на вопросы и показала разные местечки. Отлично для первого знакомства с городом. Рекомендую!
- ННаталья23 октября 2025Давно пользуюсь экскурсиями данной компании. Очень удобный и интересный формат. Иногда бывает много участников и это весело, а иногда ты
- ААлександр21 октября 2025Все отлично. Организатор полностью погружен в тему. Провели существенно больше времени чем рассчитывали:)
- ВВалерия20 сентября 2025Экскурсия была просто великолепной, насыщенной многими историческими фактами! Мы большие любители истории и поэтому нам понравилось очень! Мы успели узнать
- ЕЕкатерина18 сентября 2025Прекрасный Нюрнберг! Прекрасная гид Вероника! Было очень интересно, познавательно, интерактивно, т. к. Вероника не только много рассказывала, но и задавала интересные вопросы - головоломки нам, которые я теперь пересказываю дома. Очень рекомендую!
- ЮЮлия3 сентября 2025Остались очень довольны экскурсией по Нюрнбергу. Экскурсовод Вероника очень доброжелательная, сразу же нашла общий язык и со взрослыми, и с детьми. Интересный рассказ, ответы на все вопросы. Порекомендовала места для посещения.
- ИИрина12 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Борис заинтересовал с первых минут. Несмотря на жару, время прошло незаметно. Большое спасибо за интересный материал, красивые локации!
- ООльга11 августа 2025Замечательный гид. Были всей семьёй, с двумя подростками. Они были в восторге. Это говорит о многом.
- YYakov9 августа 2025Были на экскурсии с Борисом в Нюрнберге. Экскурсия была не только познавательной, но и очень увлекательной. Борис умеет увлечь аудиторию и ответить на любые вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ООльга4 августа 2025Замечательный экскурсовод Вероника! Легко, интересно, без лишней загрузки датами, которые, как правило, быстро улетучиваются. Истории и факты легко запомнились. 2 часа пролетели незаметно))
- ААлексей1 августа 2025Был на экскурсии 19 июля, групповая экскурсия превратилась в индивидуальную, т. к. я бал один.
В свободном формате мы спокойно прогулялись
- ООльга28 июля 2025Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в
- ННиколай27 июля 2025Борис, огромное спасибо за экскурсию! Очень здорово!
- OOleg18 июля 2025Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами.
- ООльга12 июля 2025Очень понравилась экскурсовод Вероника!
- SSergey29 июня 2025Спасибо экскурсоводу за замечательное знакомство с городом и его историей!
- ААртем16 июня 2025Интересно,легко и доступно, несмотря на настоящую летнюю жару свидание с Нюрнбергом удалось! Вероника не перегружает экскурсию лишними датами и информацией,так что время пролетает незаметно. Спасибо!
- ЭЭмма31 мая 2025Рекомендую всем кто посещает впервые Нюрнберг пользоваться услугами экскурсовода Борис, его повествование содержательное,интересное и Борис подстраивает свой маршрут под пожелания
