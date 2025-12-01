Мои заказы

Необычные экскурсии по Нюрнбергу

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Нюрнберге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чем живет старинный Нюрнберг
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг: индивидуальная экскурсия по городу
Прогулка по Нюрнбергу подарит вам незабываемые впечатления: от средневековой архитектуры до местных деликатесов. Узнайте историю города и его легенды
Начало: В районе вокзала Нюрнберга
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€120 за всё до 15 чел.
Нюрнберг сквозь века
Пешая
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Свидание с Нюрнбергом
Пешая
2 часа
83 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Druchenko
    1 декабря 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Остались в восторге от экскурсовода, благодаря ей влюбились в город несмотря на дождичок, узнали много нового и интересного!
  • М
    Мария
    27 ноября 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Экскурсия с Борисом была прекрасна. Его глубокие знания и простота изложения просто потрясают. Бортс проходил с нами даже больше, чем планировалось, и чувствовалось, что ему доставляет удовольствие знакомить нас с городом и историей.
    Будем рекомендовать Бориса всем друзьям.
  • Д
    Денис
    12 ноября 2025
    Личное свидание с Нюрнбергом
    Вероника познакомила с городом и его особенностями, ответила на вопросы и показала разные местечки. Отлично для первого знакомства с городом. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    23 октября 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Давно пользуюсь экскурсиями данной компании. Очень удобный и интересный формат. Иногда бывает много участников и это весело, а иногда ты
    бываешь один и тогда экскурсия из групповой превращается в индивидуальную. Так и случилось со мной в Нюрнберге. На экскурсии я была совершенно одна. Тем не менее гид отработал со мной на 200 процентов! Милая, очаровательная женщина, бывшая моя соотечественница🫶🏻 рассказала много интересного. Мы душевно провели время! Спасибо 🙏🥰

    Давно пользуюсь экскурсиями данной компании. Очень удобный и интересный формат. Иногда бывает много участников и это весело, а иногда ты бываешь один и тогда экскурсия из групповой превращается в индивидуальную. Так и случилось со мной в Нюрнберге. На экскурсии я была совершенно одна. Тем не менее гид отработал со мной на 200 процентов! Милая, очаровательная женщина, бывшая моя соотечественница🫶🏻 рассказала много интересного. Мы душевно провели время! Спасибо 🙏🥰
  • А
    Александр
    21 октября 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Все отлично. Организатор полностью погружен в тему. Провели существенно больше времени чем рассчитывали:)
  • В
    Валерия
    20 сентября 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Экскурсия была просто великолепной, насыщенной многими историческими фактами! Мы большие любители истории и поэтому нам понравилось очень! Мы успели узнать
    город за время, проведенное с Борисом, и потом с удовольствием прогуливались уже самостоятельно - нам все понравилось! Борис - уникальный человек, историк, пишет интересные статьи - если любите глубокие экскурсии, Вам к нему!

  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2025
    Личное свидание с Нюрнбергом
    Прекрасный Нюрнберг! Прекрасная гид Вероника! Было очень интересно, познавательно, интерактивно, т. к. Вероника не только много рассказывала, но и задавала интересные вопросы - головоломки нам, которые я теперь пересказываю дома. Очень рекомендую!
    Прекрасный Нюрнберг! Прекрасная гид Вероника! Было очень интересно, познавательно, интерактивно, т. к. Вероника не только много рассказывала, но и задавала интересные вопросы - головоломки нам, которые я теперь пересказываю дома. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    Личное свидание с Нюрнбергом
    Остались очень довольны экскурсией по Нюрнбергу. Экскурсовод Вероника очень доброжелательная, сразу же нашла общий язык и со взрослыми, и с детьми. Интересный рассказ, ответы на все вопросы. Порекомендовала места для посещения.
    Остались очень довольны экскурсией по Нюрнбергу. Экскурсовод Вероника очень доброжелательная, сразу же нашла общий язык и со взрослыми, и с детьми. Интересный рассказ, ответы на все вопросы. Порекомендовала места для посещения.
  • И
    Ирина
    12 августа 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Борис заинтересовал с первых минут. Несмотря на жару, время прошло незаметно. Большое спасибо за интересный материал, красивые локации!
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Личное свидание с Нюрнбергом
    Замечательный гид. Были всей семьёй, с двумя подростками. Они были в восторге. Это говорит о многом.
  • Y
    Yakov
    9 августа 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Были на экскурсии с Борисом в Нюрнберге. Экскурсия была не только познавательной, но и очень увлекательной. Борис умеет увлечь аудиторию и ответить на любые вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время!
    Были на экскурсии с Борисом в Нюрнберге. Экскурсия была не только познавательной, но и очень увлекательной. Борис умеет увлечь аудиторию и ответить на любые вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Замечательный экскурсовод Вероника! Легко, интересно, без лишней загрузки датами, которые, как правило, быстро улетучиваются. Истории и факты легко запомнились. 2 часа пролетели незаметно))
  • А
    Алексей
    1 августа 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Был на экскурсии 19 июля, групповая экскурсия превратилась в индивидуальную, т. к. я бал один.
    В свободном формате мы спокойно прогулялись
    по самым знаковым местам Нюрнберга с рассказами о тех или иных событиях. По ходу экскурсии получил много информации о местах, куда можно сходить дополнительно, что где купить, и где можно поужинать. Для первого знакомства с городом очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Как железная дорога прославила Нюрнберг
    Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в
    Нюрнберге, узнали много новых и любопытных фактов. Маршрут не очень долгий и где-то около километра надо пройти пешком. Много наглядного материала и в общем время очень быстро пролетело и было интересно и информативно. Григорий дает место и время для вопросов. В общем, рекомендую

  • Н
    Николай
    27 июля 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Борис, огромное спасибо за экскурсию! Очень здорово!
  • O
    Oleg
    18 июля 2025
    Как железная дорога прославила Нюрнберг
    Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами.
    Мы узнали много нового о первой железной дороге в Германии и о том, как её история связана с Нюрнбергом и Баварией. Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию!

  • О
    Ольга
    12 июля 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Очень понравилась экскурсовод Вероника!
  • S
    Sergey
    29 июня 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Спасибо экскурсоводу за замечательное знакомство с городом и его историей!
  • А
    Артем
    16 июня 2025
    Свидание с Нюрнбергом
    Интересно,легко и доступно, несмотря на настоящую летнюю жару свидание с Нюрнбергом удалось! Вероника не перегружает экскурсию лишними датами и информацией,так что время пролетает незаметно. Спасибо!
  • Э
    Эмма
    31 мая 2025
    Нюрнберг сквозь века
    Рекомендую всем кто посещает впервые Нюрнберг пользоваться услугами экскурсовода Борис, его повествование содержательное,интересное и Борис подстраивает свой маршрут под пожелания
    туриста,гостя. Моя экскурсия была интересной историческими фактами, я для себя узнала много нового и интересного,что захотелось дальше узнавать культуру и историю этого города.

