Агора — сердце античных Афин

Погулять по главной площади древнего города и раскрыть ее историю с профессиональным гидом

В старину Агора была экономическим, политическим и культурным центром Афин.

Я помогу вам оживить картинки из прошлого и представить, как здесь проходили судебные процессы и голосование, чем торговали на площади и кто контролировал процесс честной купли-продажи.

Покажу знаменитый храм Гефеста и расскажу о Платоне, Сократе, Перикле и других великих эллинах.
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин
Агора — сердце античных Афин

Что вас ожидает

Главные и тайные места Агоры

Мы начнем прогулку у памятника Тесею: вы услышите мифы о создании города и узнаете, кто был его первым основателем. Далее пройдете по улице Адриана, впитавшей дух разных эпох, и полюбуетесь видом на Акрополь. А еще я покажу нулевой километр древних Афин, первый в мире поисковик информации, храм «лего» и вход в «зону VIP».

Храм Гефеста и улица Панафинеа

Самая хорошо сохранившаяся достопримечательность Агоры — храм Гефеста. Вы рассмотрите его древние колонны и фронтоны, оцените величие греческой архитектуры и насладитесь панорамой афинских холмов. Кроме того, погуляете по одной из самых древних улиц города — Панафинеа. Я расскажу, какие события на ней происходили и как она менялась с течением времени.

Музей Агоры

Вы посетите Стоа Аттала — музей Агоры в здании восстановленной крытой галереи с двумя рядами дорических колонн. Его коллекция раскроет детали жизни граждан античных Афин. Вы узнаете о ее социальном и политическом аспектах, о древнегреческом правосудии и зарождении демократии, о праздниках и буднях афинян.

Организационные детали

  • Входной билет в Агору не включен в стоимость: 5 евро с 1 ноября по 31 марта и 10 евро с 1 апреля по 31 октября.
  • Вы можете приобрести единый билет за 30 евро с посещением Акрополя и других археологических зон (действителен 5 дней)
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Тисеон
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Наталия, я лицензированный гид в Греции. Владею русским, греческим, английским и украинским языками. С радостью покажу вам любимые Афины и живописные окрестности города. Помогу погрузиться в местные традиции, историю и современность. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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