Что вас ожидает

Главные и тайные места Агоры

Мы начнем прогулку у памятника Тесею: вы услышите мифы о создании города и узнаете, кто был его первым основателем. Далее пройдете по улице Адриана, впитавшей дух разных эпох, и полюбуетесь видом на Акрополь. А еще я покажу нулевой километр древних Афин, первый в мире поисковик информации, храм «лего» и вход в «зону VIP».

Храм Гефеста и улица Панафинеа

Самая хорошо сохранившаяся достопримечательность Агоры — храм Гефеста. Вы рассмотрите его древние колонны и фронтоны, оцените величие греческой архитектуры и насладитесь панорамой афинских холмов. Кроме того, погуляете по одной из самых древних улиц города — Панафинеа. Я расскажу, какие события на ней происходили и как она менялась с течением времени.

Музей Агоры

Вы посетите Стоа Аттала — музей Агоры в здании восстановленной крытой галереи с двумя рядами дорических колонн. Его коллекция раскроет детали жизни граждан античных Афин. Вы узнаете о ее социальном и политическом аспектах, о древнегреческом правосудии и зарождении демократии, о праздниках и буднях афинян.

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