3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
«Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля — 31 октября), дети до 6 лет бесплатно»
7 сен в 15:30
8 сен в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
«Входные билеты в Акрополь не включены в стоимость: 10 евро в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля— 31 октября), дети до 6 лет бесплатно»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
«С 1 ноября по 31 марта гостям с 6 до 25 лет предоставляется скидка 4 евро»
7 сен в 16:00
8 сен в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 сентября 2024Очень понравилась экскурсия с Александром! Очень знающий, профессиональный, внимательный, приятный гид. Наша поездка в Афины была очень короткой, к сожалению.
- ООльга26 августа 2024Очень понравилась экскурсия, Александр показал укропные уголки Афин и познакомил ближе с историей. Рекомендую ☝🏻
- ДДарья23 августа 2024Александр прекрасный гид, пунктуальный. Были с детьми, рассказывал про Акрополь понятным и доступным всем языком. Заботился о нас, тк очень скользкое камни везде. Отлично провели время погрузившись в историю древней Греции.
- IIgor22 августа 2024Александр выбрал идеальный маршрут по времени и расстоянию прислушавшись к нашим желаниям. Экскурсия гармонично покрыла исторические и географические достопримечательности города с невероятно глубокой историей, наряду с интересными деталями жизни современных Аффин. Замечательный гид, очень рекомендую.
- ААнна20 августа 2024Большое спасибо Александру за проверенную экскурсию! Экскурсия была очень интересной, подача материала увлекательная, три часа пролетели незаметно! Отличный вариант для знакомства с Афинами:)
- ООльга17 августа 2024Прекрасный гид, великолепно знает историю! Рекомендуем!
- ААлександр7 октября 2023Спасибо огромное Александру за интересную и насыщенную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Весенние»
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