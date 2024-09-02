О Ольга Акрополь: в гости к богине Афине читать дальше Нам реально повезло, что Александр откликнулся в кратчайший срок и подтвердил экскурсию, сэкономив нам тем самым много времени и насытив максимально наш день. Буквально всем рекомендую Александра, как отличного рассказчика и профессионала. Очень понравилась экскурсия с Александром! Очень знающий, профессиональный, внимательный, приятный гид. Наша поездка в Афины была очень короткой, к сожалению.

О Ольга 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Очень понравилась экскурсия, Александр показал укропные уголки Афин и познакомил ближе с историей. Рекомендую ☝🏻

Д Дарья Акрополь: в гости к богине Афине Александр прекрасный гид, пунктуальный. Были с детьми, рассказывал про Акрополь понятным и доступным всем языком. Заботился о нас, тк очень скользкое камни везде. Отлично провели время погрузившись в историю древней Греции.

I Igor 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Александр выбрал идеальный маршрут по времени и расстоянию прислушавшись к нашим желаниям. Экскурсия гармонично покрыла исторические и географические достопримечательности города с невероятно глубокой историей, наряду с интересными деталями жизни современных Аффин. Замечательный гид, очень рекомендую.

А Анна 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Большое спасибо Александру за проверенную экскурсию! Экскурсия была очень интересной, подача материала увлекательная, три часа пролетели незаметно! Отличный вариант для знакомства с Афинами:)

О Ольга Акрополь: в гости к богине Афине Прекрасный гид, великолепно знает историю! Рекомендуем!