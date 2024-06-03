Г Геннадий Первая встреча с Афинами Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.

И Ирина Первая встреча с Афинами Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!

С Светлана Первая встреча с Афинами Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!

В Вячеслав Тайны древней Агоры читать дальше информация подавалась понятным рассказом, исторические эпохи и события были перед нами как на ладони. Храмовый комплекс на Агоре просто невероятен за счёт сохранности храма Гефеста! Если у вас есть интерес к настоящей истории древней Греции, её политическому устрою и сохранившимся до наших дней экспонатам, всё это сможете получить в этой экскурсии! P.S. По территории ползают черепашки Большое спасибо за эту экскурсию! Нам повезло попасть на Агору в жаркий февральский день и мы остались в восторге. Вся

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А Акоп «Золотой век» афинской демократии: Агора Экскурсия была замечательной. Рассказы Марианны о древней и современной Греции были содержательными, убедительными и яркими. Исторические факты перемежались с интересными зарисовками о жизни знаменитых представителей древней Греции. Экскурсию, проведенную по Агоре мы запомним на долго.

д даша «Золотой век» афинской демократии: Агора Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми людьми. Информационное наполнение очень интересное и обширное. А в исполнении от Марианны просто фантастика! Обязательно рекомендую узнать о совращении молодёжи Сократом!)))