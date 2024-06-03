Экскурсии в храм Гефеста

Найдено 6 экскурсий в категории «Храм Гефеста» в Афинах на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Агора - сердце античных Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 5 чел.
Тайны древней Агоры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 6 чел.
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
  • В
    Вячеслав
    26 февраля 2024
    Тайны древней Агоры
    Большое спасибо за эту экскурсию! Нам повезло попасть на Агору в жаркий февральский день и мы остались в восторге. Вся
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    информация подавалась понятным рассказом, исторические эпохи и события были перед нами как на ладони. Храмовый комплекс на Агоре просто невероятен за счёт сохранности храма Гефеста! Если у вас есть интерес к настоящей истории древней Греции, её политическому устрою и сохранившимся до наших дней экспонатам, всё это сможете получить в этой экскурсии! P.S. По территории ползают черепашки

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  • O
    Olga
    21 января 2023
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Афины больше чем Акрополь Многие туристы ограничивают экскурсии а Афинах посещением Акрополя, хотя для того, чтобы понять, как жили древние греки
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    и как было организованы Афины необходимо побывать в административном центре Афин Агоре. Марианна отличный знающий гид. Она хорошо излагает материал. Мы рекомендуем эту экскурсию.

  • А
    Акоп
    26 сентября 2022
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Экскурсия была замечательной. Рассказы Марианны о древней и современной Греции были содержательными, убедительными и яркими. Исторические факты перемежались с интересными зарисовками о жизни знаменитых представителей древней Греции. Экскурсию, проведенную по Агоре мы запомним на долго.
  • д
    даша
    12 мая 2022
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми людьми. Информационное наполнение очень интересное и обширное. А в исполнении от Марианны просто фантастика! Обязательно рекомендую узнать о совращении молодёжи Сократом!)))
    Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилымиОчень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилымиОчень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми
  • Е
    Евгения
    28 октября 2021
    Агора - сердце античных Афин
    Экскурсия очень интересная. Узнали много новой информации. Материал хорошо структурирован, живая подача способствует лучшему усвоению. Наталия освещает тему очень глубоко.
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    Рекомендовала бы эту экскурсию тем, кто хочет именно погрузиться в тему, но не тем, кто хочет просто "приятно поболтать" со знающим человеком.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Гефеста»

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  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Храм Гефеста" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 94 до 200. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Гефеста», 179 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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