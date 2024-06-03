1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
- ВВячеслав26 февраля 2024Большое спасибо за эту экскурсию! Нам повезло попасть на Агору в жаркий февральский день и мы остались в восторге. Вся
- OOlga21 января 2023Афины больше чем Акрополь Многие туристы ограничивают экскурсии а Афинах посещением Акрополя, хотя для того, чтобы понять, как жили древние греки
- ААкоп26 сентября 2022Экскурсия была замечательной. Рассказы Марианны о древней и современной Греции были содержательными, убедительными и яркими. Исторические факты перемежались с интересными зарисовками о жизни знаменитых представителей древней Греции. Экскурсию, проведенную по Агоре мы запомним на долго.
- ддаша12 мая 2022Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми людьми. Информационное наполнение очень интересное и обширное. А в исполнении от Марианны просто фантастика! Обязательно рекомендую узнать о совращении молодёжи Сократом!)))
- ЕЕвгения28 октября 2021Экскурсия очень интересная. Узнали много новой информации. Материал хорошо структурирован, живая подача способствует лучшему усвоению. Наталия освещает тему очень глубоко.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Гефеста»
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