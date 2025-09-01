Метеоры: монастыри в облаках

Метеоры - это одно из самых захватывающих мест в Греции, где монастыри словно парят между небом и землёй.
На экскурсии вы увидите два из шести действующих монастырей, насладитесь тишиной древних дворов
На экскурсии вы увидите два из шести действующих монастырей, насладитесь тишиной древних дворов
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные монастыри византийской эпохи
- 🎨 Древние фрески критской и фиванской школ
- 🌄 Панорамные виды на Фессалию
- 🍽️ Традиционная греческая кухня
- 🚗 Комфортный трансфер с гидом
Что можно увидеть
- Монастыри Метеор
- Фрески критской школы
- Фрески фиванской школы
Описание экскурсии
Мы посетим два из шести действующих монастырей византийской эпохи. Вы увидите тихие дворы, древние залы и уникальные фрески критской и фиванской школ иконописи.
С панорамных площадок откроются виды на монастырский комплекс и просторы Фессалии. Здесь, среди облаков, вы погрузитесь в удивительную атмосферу и сделаете яркие снимки.
После экскурсии мы можем поужинать в горной таверне и попробовать традиционное мясо, запечённое по старинным рецептам, пироги с сыром и зеленью, свежие овощи и местные специи, греческий йогурт с мёдом и региональное вино.
Вы узнаете:
- Почему и каким образом монастыри строили на вершинах скал
- Как монахи жили в полной изоляции от мира и действительно ли здесь до сих пор запрещены современные технологии
- Какие реликвии и артефакты скрывают монастыри
- Что такое скалы-метеоры и как они образовались
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги лицензированного гида и трансфер на Nissan Qashqai или Peugeot Traveller, детские кресла и бустеры предоставляются по необходимости и без доплаты
- Дополнительные расходы: вход в каждый монастырь (€3 с чел.), обед в таверне (€15–€20 с чел.)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Начать экскурсию нужно максимум в 6:00. Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет (хорошо переносящим дорогу)
- Одежда для посещения монастырей: закрытого типа (прикрыты плечи, живот, колени). Для женщин — длинная юбка или платье, платок на голову не нужен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Афинах
Провела экскурсии для 962 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Pavel
1 сен 2025
Время пролетело незаметно за отличной беседой и невероятными видами.
Инна
3 апр 2025
Прекрасный маршрут, Метеоры это конечно уникальное место куда стоит поехать не на 1 день а с ночевкой, чтобы насладиться этим чудом света.
Входит в следующие категории Афин
Похожие экскурсии из Афин
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Афинам
Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе
Начало: У памятника Мелине Меркури
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галопом по Афинам
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€250 за всё до 4 чел.