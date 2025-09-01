Метеоры: монастыри в облаках

Метеоры - это одно из самых захватывающих мест в Греции, где монастыри словно парят между небом и землёй.На экскурсии вы увидите два из шести действующих монастырей, насладитесь тишиной древних дворов

и красотой фресок критской и фиванской школ. Панорамные площадки откроют потрясающие виды на монастырский комплекс и просторы Фессалии. В завершение дня можно насладиться традиционной греческой кухней в горной таверне. Эта экскурсия подарит вам уникальный опыт и незабываемые впечатления

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы посетим два из шести действующих монастырей византийской эпохи. Вы увидите тихие дворы, древние залы и уникальные фрески критской и фиванской школ иконописи.

С панорамных площадок откроются виды на монастырский комплекс и просторы Фессалии. Здесь, среди облаков, вы погрузитесь в удивительную атмосферу и сделаете яркие снимки.

После экскурсии мы можем поужинать в горной таверне и попробовать традиционное мясо, запечённое по старинным рецептам, пироги с сыром и зеленью, свежие овощи и местные специи, греческий йогурт с мёдом и региональное вино.

Вы узнаете:

Почему и каким образом монастыри строили на вершинах скал

Как монахи жили в полной изоляции от мира и действительно ли здесь до сих пор запрещены современные технологии

Какие реликвии и артефакты скрывают монастыри

Что такое скалы-метеоры и как они образовались

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят услуги лицензированного гида и трансфер на Nissan Qashqai или Peugeot Traveller, детские кресла и бустеры предоставляются по необходимости и без доплаты

Дополнительные расходы: вход в каждый монастырь (€3 с чел.), обед в таверне (€15–€20 с чел.)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата