  1. Греция
  2. Экскурсии

Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени

5
2 отзыва
Николай
Николай – Гид из Афин
Для многих Афины — это древнегреческие боги, античные постройки и великие философы.

Но Афины — это еще и красивый город 🏙️ с горами, озерами и пещерами.

Я покажу изумительный панорамный пейзаж с самой высокой точки, расскажу о храме Посейдона и докажу целебные свойства озера Вульагменис.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €90 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени

Что вы увидите

  • гора Ликавит
  • озеро Вульагменис
  • гора Парнифа
Вы увидите Афины с высоты из одной из самых высоких гор ⛰️ в центре столицы ⭐️. Мы посетим самую высокую гору в Афинах, на которую мы подымемся как на машине так и на канатной дороге. Посетим озеро Вульагменис которое славится своим целебным свойствами.
Что входит
  • Трансфер
  • гид
Что не входит
  • Вход в музеи и на озеро Вульагменис
Начало и место завершения
🚩 Станция метро Мосхато или по договоренности
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени
Голопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнифа, озеро Вульагмени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай
Николай
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Николай проводит ещё 5 экскурсий

Взгляните на Афины с облаков
60
2 часа
Взгляните на Афины с облаков
4 отзыва
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
50
2 часа
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
1 отзыв
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
35
2 часа
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
1 отзыв
Галопом по Афинам на машине
70
3 часа
Галопом по Афинам на машине
Вокруг Афин за пару часов
170
7 часов
Вокруг Афин за пару часов

Еще несколько необычных экскурсий в Афинах

Древние Афины: погружение в историю Греции
78
2 часа
Древние Афины: погружение в историю Греции
184 отзыва
Разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Древней Греции
Исторические Афины за 2 часа
72
2 часа
Исторические Афины за 2 часа
60 отзывов
Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы
Автобусная экскурсия по Афинам
30
24 часа
Автобусная экскурсия по Афинам
20 отзывов
Афины как на ладони
91
3 часа
Афины как на ладони
18 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
Афины: три тысячелетия за три часа
70
3 часа
Афины: три тысячелетия за три часа
17 отзывов
Обойти главные памятники, взобраться на холмы, погрузиться в прошлое и найти связь с настоящим
Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
87.5
9 часов
Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
12 отзывов