Вы увидите Афины с высоты из одной из самых высоких гор ⛰️ в центре столицы ⭐️. Мы посетим самую высокую гору в Афинах, на которую мы подымемся как на машине так и на канатной дороге. Посетим озеро Вульагменис которое славится своим целебным свойствами.