Вы увидите Афины с высоты из одной из самых высоких гор ⛰️ в центре столицы ⭐️. Мы посетим самую высокую гору в Афинах, на которую мы подымемся как на машине так и на канатной дороге. Посетим озеро Вульагменис которое славится своим целебным свойствами.
Что входит
Трансфер
гид
Что не входит
Вход в музеи и на озеро Вульагменис
Начало и место завершения
🚩 Станция метро Мосхато или по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.