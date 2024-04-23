1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
«Дегустации на критской винодельне»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €345 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
- ААсель15 июля 2022Могу оценить только маршрут и водителя, так как в день выезда гид заболел и нам пришлось ехать без сопровождения. В
- ООльга24 сентября 2021Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
- ИИрина30 июля 2019Отличная экскурсия, очень насыщенная, места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день
- ААлександра5 июля 2018Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательную экскурсию! Очень интересно, комфортно, много фактов и историй о жизни на острове, о людях и местных обычаях. После такой экскурсии просто невозможно не влюбиться в Крит. )
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Дегустационные туры»
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