Дегустации на экскурсиях в Ираклионе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Ираклионе на русском языке, цены от €345. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
«Дегустации на критской винодельне»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Панорамы Крита
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 345 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
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    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • С
    Сергей
    22 сентября 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
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    жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!

  • А
    Асель
    15 июля 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Могу оценить только маршрут и водителя, так как в день выезда гид заболел и нам пришлось ехать без сопровождения. В
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    результате мы смогли все посмотреть по маршруту, но послушать что хотели о жизни острова, людей, какие то не-гугловские вещи - этого не случилось. В целом уровень организации хороший, водитель был вежлив, обходителен, машина комфортная с кондиционером.

  • О
    Ольга
    24 сентября 2021
    Встреча с настоящим Критом
    Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
  • И
    Ирина
    30 июля 2019
    Панорамы Крита
    Отличная экскурсия, очень насыщенная, места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день
  • А
    Александра
    5 июля 2018
    Панорамы Крита
    Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательную экскурсию! Очень интересно, комфортно, много фактов и историй о жизни на острове, о людях и местных обычаях. После такой экскурсии просто невозможно не влюбиться в Крит. )

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 345 до 375. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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