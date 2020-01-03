Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Что вас ожидает

Ираклион: виноградники, монастырь и пляж Матала

Вы окажетесь в долине Мессара — самом плодородном крае Крита. Именно здесь римляне основали первую столицу острова. Мы прогуляемся по долине мимо виноградников и заглянем на одну из виноделен. А после вы увидите монастырь успения Богородицы Каливьяни, и я объясню, почему его называют укрытием. Следующей остановкой станет пляж Матала — идеальное место, чтобы насладиться красотой Ливийского моря. Вы искупаетесь и позагораете на золотистом песке и при желании заглянете в пещеры, которые были пристанищем человека с эпохи неолита.

Ретимно: горная деревушка и венецианский фонтан

После отдыха на Ливийском море отправимся на север — к Ретимно. Город богат удивительными пейзажами: скалистыми утесами, песчаными пляжами в бухтах, узкими улочками. Мы сделаем остановку в горной деревушке Спили, где вы полюбуетесь водопадами, обрамленными в величественный фонтан в форме львиных голов. Я расскажу историю создания необычной достопримечательности венецианскими мастерами и открою ее символическое значение. Оказавшись вновь у моря, на севере острова, мы сделаем остановку в секретном городе, где вы неспешно прогуляетесь по узким улочкам и ненадолго почувствуете себя местным жителем.

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