Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита. Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в таверне на берегу бездонного озера либо под вековым платаном в горах.

Описание экскурсии

Красоты восточного Крита

Наш путь лежит к знаменитому курорту северо-восточного побережья Крита и в небольшую рыбацкую деревушку Плака. Вы полюбуетесь заливом Мирабелло, попивая греческий кофе в уютном пиратском кафе, посмотрите на загадочный необитаемый остров Спиналонга, куда, при желании, вы сможете доплыть на небольшом кораблике. А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой.

Семейная маслобойня и место оливкового масла в культуре Крита

В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации. На фабрике вы откроете целый мир оливкового масла: узнаете о его сортах и тонкостях использования вкусовых добавок (чеснока, розмарина). Познакомитесь с несколькими видами маслин и сортами оливок и научитесь отличать каламату от каламона и коронейку от хондрэльи. Узнаете о различных способах приготовления оливок, из которых делают даже паштет, и, конечно, продегустируете продукцию, в том числе, прекрасное местное вино.

Критский Неаполь и фабрика оливкового масла

Мы проедем сквозь живописные склоны и посетим действующий монастырь в живописном месте. А затем попадём в пекарню и кондитерскую, где вы познакомитесь с греческой традиционной выпечкой и сладостями. На расположенном неподалеку семейном современном производстве оливкового масла вы увидите на практике весь процесс изготовления «свежего золота» и продегустируете продукт.

Живописная деревня и старинная церковь

Мы побываем в старинной церквушке, которая располагается при въезде в традиционную и весьма интересную деревню Крица. При желании, мы сможем побродить по старым узким мощеным улочкам, заглянуть в колоритные дворики, разнообразные мастерские и магазинчики, а также перекусить в традиционной таверне в тени платана. А в завершении мы заедем в живописный городок Агиос Николаос — город Святого Николая. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где, согласно мифу, купалась сама богиня Афродита.

Кому подходит экскурсия

отдыхающим в восточной части Крита

семьям с взрослыми детьми

компаниям друзей, коллег

парам и небольшим компаниям

гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита

Организационные детали