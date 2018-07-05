Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в таверне на берегу бездонного озера либо под вековым платаном в горах.
Описание экскурсии
Красоты восточного Крита
Наш путь лежит к знаменитому курорту северо-восточного побережья Крита и в небольшую рыбацкую деревушку Плака. Вы полюбуетесь заливом Мирабелло, попивая греческий кофе в уютном пиратском кафе, посмотрите на загадочный необитаемый остров Спиналонга, куда, при желании, вы сможете доплыть на небольшом кораблике. А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой.
Семейная маслобойня и место оливкового масла в культуре Крита
В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации. На фабрике вы откроете целый мир оливкового масла: узнаете о его сортах и тонкостях использования вкусовых добавок (чеснока, розмарина). Познакомитесь с несколькими видами маслин и сортами оливок и научитесь отличать каламату от каламона и коронейку от хондрэльи. Узнаете о различных способах приготовления оливок, из которых делают даже паштет, и, конечно, продегустируете продукцию, в том числе, прекрасное местное вино.
Критский Неаполь и фабрика оливкового масла
Мы проедем сквозь живописные склоны и посетим действующий монастырь в живописном месте. А затем попадём в пекарню и кондитерскую, где вы познакомитесь с греческой традиционной выпечкой и сладостями. На расположенном неподалеку семейном современном производстве оливкового масла вы увидите на практике весь процесс изготовления «свежего золота» и продегустируете продукт.
Живописная деревня и старинная церковь
Мы побываем в старинной церквушке, которая располагается при въезде в традиционную и весьма интересную деревню Крица. При желании, мы сможем побродить по старым узким мощеным улочкам, заглянуть в колоритные дворики, разнообразные мастерские и магазинчики, а также перекусить в традиционной таверне в тени платана. А в завершении мы заедем в живописный городок Агиос Николаос — город Святого Николая. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где, согласно мифу, купалась сама богиня Афродита.
Кому подходит экскурсия
- отдыхающим в восточной части Крита
- семьям с взрослыми детьми
- компаниям друзей, коллег
- парам и небольшим компаниям
- гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита
Организационные детали
- На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, с кондиционированием воздуха. Можем предоставить детские кресла
- Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
- Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos, Elounda
- По договоренности — Ierapetra, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
- Проведение экскурсий на большее количество участников возможно за дополнительную плату по договорённости
- Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Дегустация вина с холодными закусками — возможна по договоренности
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
- Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
- В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.