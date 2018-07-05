Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Мои заказы

Панорамы Крита

Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита.

Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в таверне на берегу бездонного озера либо под вековым платаном в горах.
5
2 отзыва
Панорамы Крита
Панорамы Крита
Панорамы Крита

Описание экскурсии

Красоты восточного Крита

Наш путь лежит к знаменитому курорту северо-восточного побережья Крита и в небольшую рыбацкую деревушку Плака. Вы полюбуетесь заливом Мирабелло, попивая греческий кофе в уютном пиратском кафе, посмотрите на загадочный необитаемый остров Спиналонга, куда, при желании, вы сможете доплыть на небольшом кораблике. А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой.

Семейная маслобойня и место оливкового масла в культуре Крита

В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации. На фабрике вы откроете целый мир оливкового масла: узнаете о его сортах и тонкостях использования вкусовых добавок (чеснока, розмарина). Познакомитесь с несколькими видами маслин и сортами оливок и научитесь отличать каламату от каламона и коронейку от хондрэльи. Узнаете о различных способах приготовления оливок, из которых делают даже паштет, и, конечно, продегустируете продукцию, в том числе, прекрасное местное вино.

Критский Неаполь и фабрика оливкового масла

Мы проедем сквозь живописные склоны и посетим действующий монастырь в живописном месте. А затем попадём в пекарню и кондитерскую, где вы познакомитесь с греческой традиционной выпечкой и сладостями. На расположенном неподалеку семейном современном производстве оливкового масла вы увидите на практике весь процесс изготовления «свежего золота» и продегустируете продукт.

Живописная деревня и старинная церковь

Мы побываем в старинной церквушке, которая располагается при въезде в традиционную и весьма интересную деревню Крица. При желании, мы сможем побродить по старым узким мощеным улочкам, заглянуть в колоритные дворики, разнообразные мастерские и магазинчики, а также перекусить в традиционной таверне в тени платана. А в завершении мы заедем в живописный городок Агиос Николаос — город Святого Николая. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где, согласно мифу, купалась сама богиня Афродита.

Кому подходит экскурсия

  • отдыхающим в восточной части Крита
  • семьям с взрослыми детьми
  • компаниям друзей, коллег
  • парам и небольшим компаниям
  • гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, с кондиционированием воздуха. Можем предоставить детские кресла
  • Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos, Elounda
  • По договоренности — Ierapetra, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на большее количество участников возможно за дополнительную плату по договорённости
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Дегустация вина с холодными закусками — возможна по договоренности
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас
читать дальшеуменьшить

ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Александра
Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательную экскурсию! Очень интересно, комфортно, много фактов и историй о жизни на острове, о людях и местных обычаях. После такой экскурсии просто невозможно не влюбиться в Крит.)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия, очень насыщенная, места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ираклиона

Похожие экскурсии на «Панорамы Крита»

Археологическое путешествие по острову Крит
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Все краски западного Крита
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски западного Крита
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Душа Крита
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, колоритная деревушка, парк мифов, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €565 за всё до 4 чел.
Православные святыни Крита
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ираклионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ираклионе
от €565 за группу