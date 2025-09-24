Мини-группа
до 8 чел.
Восточная сказка
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€80 за человека
Групповая
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
26 сен в 07:30
30 сен в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, Элафониси и озеро Курнас
Погрузитесь в атмосферу Крита, посетив уникальные пляжи и озеро, окруженное живописной природой. Это путешествие запомнится надолго
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
