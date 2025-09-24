Найдено 3 экскурсии в категории « Монастырь Святого Георгия в Селинарии » в Ираклионе на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Мини-группа до 8 чел. Восточная сказка Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно €80 за человека 10 часов Групповая Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля) €55 за человека 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Пляжи Фаласарны, Элафониси и озеро Курнас Погрузитесь в атмосферу Крита, посетив уникальные пляжи и озеро, окруженное живописной природой. Это путешествие запомнится надолго Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности €280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ираклиона

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Монастырь Святого Георгия в Селинарии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе Восточная сказка Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в сентябре 2025 Сейчас в Ираклионе в категории "Монастырь Святого Георгия в Селинарии" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 280.

Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастырь Святого Георгия в Селинарии», цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь