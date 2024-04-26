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вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.