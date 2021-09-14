Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Что вас ожидает

Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»

Путешествие начнется в одном из древнейших монастырей Крита, до которого не добраться с помощью путеводителя или туристических автобусов. Настоятельница монастыря откроет для нас двери церкви — и вы перенесетесь на несколько веков назад, погрузитесь в историю греческого православия и отыщете замаскированный вход в тайную школу, где обучали детей в эпоху туркократии.

Колоритные деревушки и дух настоящего Крита

Поднявшись в горы, мы окажемся в затерянной деревушке, где вы не найдете ни одной сувенирной лавки, зато понаблюдаете за неторопливым течением жизни критян, познакомитесь с местными традициями и узнаете, чем сейчас живет сельская Греция. Мы обязательно остановимся в традиционной кофейне, чтобы попробовать настоящий греческий кофе или чай из ароматных горных трав.

Рыбацкая Плака: почувствовать себя греком

По узкой горной дороге мы спустимся к заливу Мирабелло и устроим фотостоп, чтобы полюбоваться и запечатлеть прозрачно-бирюзовое море и таинственный остров Спиналонга. А после доберемся до рыбацкой деревушки Плака: у вас будет свободное время, чтобы погрузиться в местную размеренную жизнь, отведать свежайшие морепродукты на берегу и отдохнуть на красивом пляже с идеально круглой галькой.

Панорамы Агиос Николаос

В завершение путешествия мы посетим Агиос Николаос, или «критский Сен —Тропе». Здесь вас очарует местная архитектура, уютные улочки с бесконечными лестницами, уходящими в небо, и особая атмосфера восточного Крита. Мы поговорим о современной критской жизни и легендах острова, полюбуемся панорамой с обзорной площадки над пресноводным озером Вулезмени или отдохнем в кафе у обрыва с бокалом вина, наслаждаясь живописным видом.

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