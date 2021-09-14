Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Путешествие по неизведанной восточной части острова, к аутентичным деревушкам и секретному монастырю

5
1 отзыв
Приготовьтесь открыть неклассический, неисследованный и нетуристический Крит.

За один день вы познакомитесь с монахинями в старинном монастыре 16 века, понаблюдаете за греческим бытом в затерянной деревушке, пообедаете отменными морепродуктами в Плаке и пройдете по атмосферным улочкам в Агиос Николаосе.
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных

Что вас ожидает

Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»

Путешествие начнется в одном из древнейших монастырей Крита, до которого не добраться с помощью путеводителя или туристических автобусов. Настоятельница монастыря откроет для нас двери церкви — и вы перенесетесь на несколько веков назад, погрузитесь в историю греческого православия и отыщете замаскированный вход в тайную школу, где обучали детей в эпоху туркократии.

Колоритные деревушки и дух настоящего Крита

Поднявшись в горы, мы окажемся в затерянной деревушке, где вы не найдете ни одной сувенирной лавки, зато понаблюдаете за неторопливым течением жизни критян, познакомитесь с местными традициями и узнаете, чем сейчас живет сельская Греция. Мы обязательно остановимся в традиционной кофейне, чтобы попробовать настоящий греческий кофе или чай из ароматных горных трав.

Рыбацкая Плака: почувствовать себя греком

По узкой горной дороге мы спустимся к заливу Мирабелло и устроим фотостоп, чтобы полюбоваться и запечатлеть прозрачно-бирюзовое море и таинственный остров Спиналонга. А после доберемся до рыбацкой деревушки Плака: у вас будет свободное время, чтобы погрузиться в местную размеренную жизнь, отведать свежайшие морепродукты на берегу и отдохнуть на красивом пляже с идеально круглой галькой.

Панорамы Агиос Николаос

В завершение путешествия мы посетим Агиос Николаос, или «критский Сен —Тропе». Здесь вас очарует местная архитектура, уютные улочки с бесконечными лестницами, уходящими в небо, и особая атмосфера восточного Крита. Мы поговорим о современной критской жизни и легендах острова, полюбуемся панорамой с обзорной площадки над пресноводным озером Вулезмени или отдохнем в кафе у обрыва с бокалом вина, наслаждаясь живописным видом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед: примерно 15 евро на человека
  • Захватите пляжные принадлежности и головной убор, а также одежду для посещения монастыря
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на ресепшне вашего отеля
Время проведения: в понедельник в 08:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Катерина
Катерина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина. Крит стал для меня вторым домом 8 лет назад, тогда же я начала работать здесь экскурсоводом. Я люблю этот остров всем сердцем и хочу этой любовью поделиться с вами. Расскажу вам про историю и культуру Греции, про традиции и обычаи, про природу и про то, как и чем сегодня живут греки. Я горжусь своей хорошо поставленной грамотной речью. Также у меня есть диплом сомелье, я провожу дегустации на винодельнях. А еще мы можем организовать урок кулинарного мастерства, где вы научитесь готовить блюда греческой кухни и, конечно же, попробуете их. До встречи на наших экскурсиях, и добро пожаловать на Крит!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

N
14 сен 2021
Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение с лемурами, эти волшебные существа, способные подарить кучу эмоций, но а про вечернее посещение города Agrio Nicolas не осталось ни тени сомнения про выбор этой экскурсии. Нам удалось купить в этом городе золотую цепочку ручной работы у грека в мастерской в этом городе, чему мы бесконечно рады! Спасибо Екатерине!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Ираклионе

Восточный Крит: большое путешествие
5
6
65
за 1 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
во вторник и субботу в 09:00
Археологическое путешествие по острову Крит
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
330
за 1-3 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Панорамы Крита
Индивидуальная экскурсия
5
2
345
за 1-7 чел.
Панорамы Крита
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Весь Крит за один день
4.6
9
65
за 1 чел.
Весь Крит за один день
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
во вторник в 08:00
Душевный и духовный Крит
5
2
65
за 1 чел.
Душевный и духовный Крит
Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Идиллия деревенского Крита
Индивидуальная экскурсия
5
6
248
199
за 1-15 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Религиозная история Крита
5
1
65
за 1 чел.
Религиозная история Крита
Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова
в субботу в 08:00
Остров Крит — мозаика культур
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
280
за 1-3 чел.
Остров Крит — мозаика культур
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Индивидуальная экскурсия
245
196
за 1-15 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку
Православные святыни Крита
Индивидуальная экскурсия
5
4
340
за 1-4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Крит для детей или сказка на острове
Индивидуальная экскурсия
5
4
359
за 1-7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Душа Крита
Индивидуальная экскурсия
5
14
365
за 1-7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ираклионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ираклионе
🇬🇷