Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Лучшее время для посещения Крита - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое и прозрачное. В это время остров оживает, и можно в полной мере насладиться его красотой и атмосферой. Май и октябрь также подходят для путешествия: туристов меньше, а погода всё ещё приятная, хотя море может быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой погода может быть дождливой и прохладной, что ограничивает возможности для пляжного отдыха.

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Криту, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры острова.Начните свое приключение с посещения монастыря Кремастон, который словно парит над скалами, и познакомьтесь

с его тайнами, скрытыми от обычных туристических маршрутов. Продолжите путешествие в затерянную деревушку, где время остановилось, и местные жители делятся историями и традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Вас ждет не только знакомство с уникальными обычаями, но и возможность насладиться настоящим греческим кофе. Затем, спускаясь к заливу Мирабелло, вы посетите рыбацкую деревушку Плака, где сможете отведать свежайшие морепродукты и насладиться красотой местных пляжей. Завершите свое путешествие в Агиос Николаосе, где вас ожидают захватывающие панорамы, уютные улочки и неповторимая атмосфера восточного Крита. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящим Критом, его историей, культурой и живописными пейзажами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»

Путешествие начнется в одном из древнейших монастырей Крита, до которого не добраться с помощью путеводителя или туристических автобусов. Настоятельница монастыря откроет для нас двери церкви — и вы перенесетесь на несколько веков назад, погрузитесь в историю греческого православия и отыщете замаскированный вход в тайную школу, где обучали детей в эпоху туркократии.

Колоритные деревушки и дух настоящего Крита

Поднявшись в горы, мы окажемся в затерянной деревушке, где вы не найдете ни одной сувенирной лавки, зато понаблюдаете за неторопливым течением жизни критян, познакомитесь с местными традициями и узнаете, чем сейчас живет сельская Греция. Мы обязательно остановимся в традиционной кофейне, чтобы попробовать настоящий греческий кофе или чай из ароматных горных трав.

Рыбацкая Плака: почувствовать себя греком

По узкой горной дороге мы спустимся к заливу Мирабелло и устроим фотостоп, чтобы полюбоваться и запечатлеть прозрачно-бирюзовое море и таинственный остров Спиналонга. А после доберемся до рыбацкой деревушки Плака: у вас будет свободное время, чтобы погрузиться в местную размеренную жизнь, отведать свежайшие морепродукты на берегу и отдохнуть на красивом пляже с идеально круглой галькой.

Панорамы Агиос Николаос

В завершение путешествия мы посетим Агиос Николаос, или «критский Сен —Тропе». Здесь вас очарует местная архитектура, уютные улочки с бесконечными лестницами, уходящими в небо, и особая атмосфера восточного Крита. Мы поговорим о современной критской жизни и легендах острова, полюбуемся панорамой с обзорной площадки над пресноводным озером Вулезмени или отдохнем в кафе у обрыва с бокалом вина, наслаждаясь живописным видом.

Организационные детали