Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Лучшее время для посещения Крита - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое и прозрачное. В это время остров оживает, и можно в полной мере насладиться его красотой и атмосферой. Май и октябрь также подходят для путешествия: туристов меньше, а погода всё ещё приятная, хотя море может быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой погода может быть дождливой и прохладной, что ограничивает возможности для пляжного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь Кремастон
Деревушка в горах
Рыбацкая деревушка Плака
Агиос Николаос
Остров Спиналонга
Описание экскурсии
Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»
Путешествие начнется в одном из древнейших монастырей Крита, до которого не добраться с помощью путеводителя или туристических автобусов. Настоятельница монастыря откроет для нас двери церкви — и вы перенесетесь на несколько веков назад, погрузитесь в историю греческого православия и отыщете замаскированный вход в тайную школу, где обучали детей в эпоху туркократии.
Колоритные деревушки и дух настоящего Крита
Поднявшись в горы, мы окажемся в затерянной деревушке, где вы не найдете ни одной сувенирной лавки, зато понаблюдаете за неторопливым течением жизни критян, познакомитесь с местными традициями и узнаете, чем сейчас живет сельская Греция. Мы обязательно остановимся в традиционной кофейне, чтобы попробовать настоящий греческий кофе или чай из ароматных горных трав.
Рыбацкая Плака: почувствовать себя греком
По узкой горной дороге мы спустимся к заливу Мирабелло и устроим фотостоп, чтобы полюбоваться и запечатлеть прозрачно-бирюзовое море и таинственный остров Спиналонга. А после доберемся до рыбацкой деревушки Плака: у вас будет свободное время, чтобы погрузиться в местную размеренную жизнь, отведать свежайшие морепродукты на берегу и отдохнуть на красивом пляже с идеально круглой галькой.
Панорамы Агиос Николаос
В завершение путешествия мы посетим Агиос Николаос, или «критский Сен —Тропе». Здесь вас очарует местная архитектура, уютные улочки с бесконечными лестницами, уходящими в небо, и особая атмосфера восточного Крита. Мы поговорим о современной критской жизни и легендах острова, полюбуемся панорамой с обзорной площадки над пресноводным озером Вулезмени или отдохнем в кафе у обрыва с бокалом вина, наслаждаясь живописным видом.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед: примерно 15 евро на человека
Захватите пляжные принадлежности и головной убор, а также одежду для посещения монастыря
в понедельник в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€90
Дети до 14 лет
€50
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 8 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина. Крит стал для меня вторым домом 8 лет назад, тогда же я начала работать здесь экскурсоводом. Я люблю этот остров всем сердцем и хочу читать дальшеуменьшить
этой любовью поделиться с вами. Расскажу вам про историю и культуру Греции, про традиции и обычаи, про природу и про то, как и чем сегодня живут греки. Я горжусь своей хорошо поставленной грамотной речью. Также у меня есть диплом сомелье, я провожу дегустации на винодельнях. А еще мы можем организовать урок кулинарного мастерства, где вы научитесь готовить блюда греческой кухни и, конечно же, попробуете их.
До встречи на наших экскурсиях, и добро пожаловать на Крит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
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2
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1
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Natalia
Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение с лемурами, эти волшебные существа, способные подарить кучу эмоций, но читать дальшеуменьшить
а про вечернее посещение города Agrio Nicolas не осталось ни тени сомнения про выбор этой экскурсии. Нам удалось купить в этом городе золотую цепочку ручной работы у грека в мастерской в этом городе, чему мы бесконечно рады! Спасибо Екатерине!!!!
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Т
Татьяна
Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете