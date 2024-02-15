Откройте для себя настоящий Крит в компании профессионального и харизматичного гида! Он покажет вам самые впечатляющие достопримечательности: загадочную пещеру с богатой историей, деревню гончаров, живописное горное озеро с черепашками. А также венецианский Ретимно — город с вековой историей и завораживающими атмосферными улочками.

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Описание

Что вас ожидает

Пещера Мелидони

Зайдя внутрь, мы окунёмся в мир загадочных сталактитов и сталагмитов, создающих фантастические формы и фигуры. Мягкое освещение подчеркивает красоту этих природных скульптур, а таинственная атмосфера погружает в восхитительный мир древних легенд и мифов острова Крит.

Традиционное критское ремесло в деревушке Маргаритес

Маргаритес — это живой музей традиционных искусств. Здесь, среди узких атмосферных улочек, расположились мастерские, где ремесленники с любовью создают глиняные изделия по древним техникам. Вы увидите, как из простого куска глины рождаются изысканные вазы, посуда и декоративные элементы.

Черепашье озеро Курнас

Вы насладитесь кристально чистой водой озера, окружённого горами и оливковыми рощами. На берегу расположены уютные таверны, где можно отведать местные деликатесы, наблюдая за утками, или арендовать катамаран и отправится на поиски забавных черепашек.

Очаровательный город Ретимно

Это город, где венецианская архитектура смешалась с Востоком. Прогуливаясь по его узким мощёным улочкам, мы окунёмся в атмосферу прошлого. Посмотрим на элегантные венецианские особняки, величественную крепость и переулки, утопающие в цветах. Не случайно Ретимно считается одним из самых красивых городов на Крите!

Вы узнаете:

Чем западная часть Крита отличается от восточной

Действительно ли в Ретимно есть сеть тайных туннелей

Почему пещера Мелидони считается символом непоколебимого духа критян

Какие традиционные блюда непременно стоит попробовать на Крите

Организационные детали

В стоимость включено: услуги гида, все транспортные расходы, вода и прохладительные напитки

Дополнительные расходы: вход в пещеру (€3/чел.), обед в таверне (€10-€20/чел.), аренда катамарана (€10 на четверых, по желанию)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Все гиды живут на острове уже более 10-20 лет, знают все тайные уголки и любят его всем сердцем.

Особенности формата