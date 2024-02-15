Отправиться на поиски тайных тоннелей, познакомиться с ремесленниками и поплавать с черепахами
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пещера Мелидони
Зайдя внутрь, мы окунёмся в мир загадочных сталактитов и сталагмитов, создающих фантастические формы и фигуры. Мягкое освещение подчеркивает красоту этих природных скульптур, а таинственная атмосфера погружает в восхитительный мир древних легенд и мифов острова Крит.
Традиционное критское ремесло в деревушке Маргаритес
Маргаритес — это живой музей традиционных искусств. Здесь, среди узких атмосферных улочек, расположились мастерские, где ремесленники с любовью создают глиняные изделия по древним техникам. Вы увидите, как из простого куска глины рождаются изысканные вазы, посуда и декоративные элементы.
Черепашье озеро Курнас
Вы насладитесь кристально чистой водой озера, окружённого горами и оливковыми рощами. На берегу расположены уютные таверны, где можно отведать местные деликатесы, наблюдая за утками, или арендовать катамаран и отправится на поиски забавных черепашек.
Очаровательный город Ретимно
Это город, где венецианская архитектура смешалась с Востоком. Прогуливаясь по его узким мощёным улочкам, мы окунёмся в атмосферу прошлого. Посмотрим на элегантные венецианские особняки, величественную крепость и переулки, утопающие в цветах. Не случайно Ретимно считается одним из самых красивых городов на Крите!
Вы узнаете:
- Чем западная часть Крита отличается от восточной
- Действительно ли в Ретимно есть сеть тайных туннелей
- Почему пещера Мелидони считается символом непоколебимого духа критян
- Какие традиционные блюда непременно стоит попробовать на Крите
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, все транспортные расходы, вода и прохладительные напитки
- Дополнительные расходы: вход в пещеру (€3/чел.), обед в таверне (€10-€20/чел.), аренда катамарана (€10 на четверых, по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Все гиды живут на острове уже более 10-20 лет, знают все тайные уголки и любят его всем сердцем.
Особенности формата
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе, детские кресла и бустеры предоставляются по необходимости без доплаты. Переезды между локациями — от 20 минут до 1 часа. Пешеходная часть — прогулка по городу Ретимно и по деревушке Маргаритес.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 2 лет
- Можем подкорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.