Необычные экскурсии по Ираклиону

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Ираклионе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Крит для любопытных
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
90 за человека
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 295 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 сентября 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
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    жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2022
    Крит для любопытных
    Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
  • А
    Асель
    15 июля 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Могу оценить только маршрут и водителя, так как в день выезда гид заболел и нам пришлось ехать без сопровождения. В
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    результате мы смогли все посмотреть по маршруту, но послушать что хотели о жизни острова, людей, какие то не-гугловские вещи - этого не случилось. В целом уровень организации хороший, водитель был вежлив, обходителен, машина комфортная с кондиционером.

  • М
    Марина
    29 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
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    того, что нам было интересно, проехал по самым красивым местам, рассказал невероятное количество информации о Крите. Очень комфортный разговор, отличный темп, только лучшие впечатления. В следующий раз обязательно у нему же на новые места! Большое спасибо!

  • Н
    Настя
    2 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
  • Н
    Наталья
    9 октября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
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    Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида

  • О
    Ольга
    24 сентября 2021
    Встреча с настоящим Критом
    Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
  • N
    Natalia
    14 сентября 2021
    Крит для любопытных
    Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
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    с лемурами, эти волшебные существа, способные подарить кучу эмоций, но а про вечернее посещение города Agrio Nicolas не осталось ни тени сомнения про выбор этой экскурсии. Нам удалось купить в этом городе золотую цепочку ручной работы у грека в мастерской в этом городе, чему мы бесконечно рады! Спасибо Екатерине!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 375. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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