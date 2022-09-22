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Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида