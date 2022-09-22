1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €375 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €295 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
- ТТатьяна24 августа 2022Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
- ААсель15 июля 2022Могу оценить только маршрут и водителя, так как в день выезда гид заболел и нам пришлось ехать без сопровождения. В
- ММарина29 ноября 2021Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
- ННастя2 ноября 2021Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
- ННаталья9 октября 2021Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
- ООльга24 сентября 2021Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
- NNatalia14 сентября 2021Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Необычные»
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