Религиозные экскурсии по святым местам Ираклиона

Найдено 7 экскурсий в категории «Святые места» в Ираклионе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Монастырь с видом на Ливийское море»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Дорога к монастырю Богородицы Кера»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
«Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Крит для любопытных
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
«Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»»
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
90 за человека
Душевный Крит
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Секретный монастырь в сердце острова»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Православные святыни Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
«На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
«Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Восточный Крит: большое путешествие
    Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
  • З
    Зоя
    8 августа 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
    Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фотоВеликолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Душевный Крит
    Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2022
    Душевный Крит
    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
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    вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.

    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась
  • Ш
    Шмидт
    13 сентября 2022
    Все краски западного Крита
    Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2022
    Крит для любопытных
    Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
  • С
    Света
    9 августа 2022
    Археологическое путешествие по острову Крит
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами
  • M
    Michael
    9 июня 2022
    Остров Крит - мозаика культур
    Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Святые места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 90 до 385. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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