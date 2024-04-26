1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Монастырь с видом на Ливийское море»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Дорога к монастырю Богородицы Кера»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
«Поднимаясь в горы, мы сделаем остановку у великолепного секретного монастыря»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
8 часов
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
«Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»»
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
€90 за человека
Мини-группа
9 часов
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Секретный монастырь в сердце острова»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
«На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
«Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей26 апреля 2024Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ООльга11 октября 2023Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
- ЗЗоя8 августа 2023Великолепный тур с Еленой. Это кладезь информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, лучшие локации для фото. Все четко по воемени. Еще раз спасибо Елене и Трипстеру.
- ИИрина28 июля 2023Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
- ТТатьяна27 сентября 2022Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
- ТТатьяна24 августа 2022Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
- ССвета9 августа 2022Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
- MMichael9 июня 2022Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Святые места»
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