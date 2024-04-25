1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
«Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €329 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой и хлебом, а также напитком из миндаля — Сумадой»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €345 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
«Этот тур начнется с обзорной площадки неподалеку от Ретимно, с которой вам откроется великолепный вид на море»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
«А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить кофе по-гречески»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
- ССвета9 августа 2022Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
- MMichael9 июня 2022Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
- ААнна17 ноября 2021Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 385. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Ираклиона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Ираклионе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке