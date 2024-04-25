Обзорные и познавательные экскурсии Ираклиона

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Ираклионе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
«Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 329 за всё до 7 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Панорамы Крита
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой и хлебом, а также напитком из миндаля — Сумадой»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 345 за всё до 7 чел.
Православные святыни Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
«Этот тур начнется с обзорной площадки неподалеку от Ретимно, с которой вам откроется великолепный вид на море»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
«А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить кофе по-гречески»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
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    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • О
    Оля
    12 июля 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
  • I
    Irina
    25 мая 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
  • Ш
    Шмидт
    13 сентября 2022
    Все краски западного Крита
    Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
  • С
    Света
    9 августа 2022
    Археологическое путешествие по острову Крит
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами
  • M
    Michael
    9 июня 2022
    Остров Крит - мозаика культур
    Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
  • А
    Анна
    17 ноября 2021
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
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    маршрута - сразу чувствуется, что Анна не просто хочет рассказать вам о датах и событиях, но и показать связь времен и обычную сегодняшнюю жизнь местного населения, которую можно попробовать самому: мы посетили кафе и попробовали местный десерт (если вам повезет, вы тоже его попробуете и будете удивлены вкусом из детства:), прогулялись по рынку и отведали местной экзотики, заглянули в переулки с мастерскими и посетили значимые реликвии для города, увидели и обсудили традиции жителей, и конечно, получили информацию о том, как все это дошло до наших дней и почему Ираклион считается колыбелью европейской цивилизации. Аня очень приятная и легкая в общении! Нам очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Отличная организация маршрута через 4 часа не повторяющихся улиц прогулки привела нас снова к месту нашей встречи:) очень удобно и продумано. Большое спасибо Анне!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Обзорные»

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  4. Археологическое путешествие по острову Крит
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 385. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Ираклиона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Ираклионе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке
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