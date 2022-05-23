Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться, мы всё равно настоятельно порекомендуем вам попасть на Грамвусу и в лагуну Балос. Слияние трёх морей, белоснежный песок и мелководье, прозрачная и очень тёплая вода, а также десятки оттенков бирюзового и синего в море. Здесь находятся одни из самых красивых пляжей на Крите, и экскурсия на Балос — отличный способ посмотреть всё это за один день!

Во время этой экскурсии вас ждёт и морское путешествие на пароме, и подъём к старой крепости на острове Грамвуса, и, конечно же, отдых на пляже Балос и купание в бирюзовых водах в месте слияния трёх морей!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.