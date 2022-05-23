Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос

Место слияния трех морей

Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Грамвуса
  • Крепость Грамвуса
  • Лагуа и пляж Балос
Даже если вы приехали на Крит просто полежать на пляже и хорошенько выспаться, мы всё равно настоятельно порекомендуем вам попасть на Грамвусу и в лагуну Балос. Слияние трёх морей, белоснежный песок и мелководье, прозрачная и очень тёплая вода, а также десятки оттенков бирюзового и синего в море. Здесь находятся одни из самых красивых пляжей на Крите, и экскурсия на Балос — отличный способ посмотреть всё это за один день!
Во время этой экскурсии вас ждёт и морское путешествие на пароме, и подъём к старой крепости на острове Грамвуса, и, конечно же, отдых на пляже Балос и купание в бирюзовых водах в месте слияния трёх морей!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля или ближайшей точки сбора до порта Киссамос и обратно
  • Сопровождение экскурсовода в течение поездки
  • Покупка экскурсоводом билетов на корабль с групповой скидкой
Что не входит
  • Билет на корабль 18 евро для взрослых, дети до 12 лет 9.5 евро, малыши до 5 лет бесплатно
  • Обед в пути или на корабле 12 евро
  • Экологический сбор за чистоту пляжа — 1 евро (только для взрослых)
  • Зонтики и лежаки на пляже Балос — 5-7 евро.
  • Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)

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